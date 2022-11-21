Казахстанцы все чаще предпочитают безналичный расчет банковскими картами

Деньги и банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Безналичный расчет все глубже проникает в жизнь казахстанцев. Сейчас 4 из 5 транзакций по банковским картам в стране проводятся именно безналичным способом. О том, как в Казахстане развивается такой способ оплаты, рассказали аналитики Ассоциации финансистов Казахстана.

Безналичная оплата банковскими картами в Казахстане становится все более популярной, вытесняя операции по снятию наличных денег.

Такой способ расчета оказался очень удобным для жителей страны – объем безналичных транзакций по сравнению с 2021 годом увеличился на 44%, а их доля в общем объеме денежных операций выросла с 77% до 82%.

Так, безналичным способом с банковских карт на территории Казахстана за девять месяцев текущего года было потрачено 72 трлн тенге, а обналичено было 16 трлн тенге, то есть в 4,5 раза меньше.

При этом объем изъятия наличных из банкоматов с начала года вырос на 7%. Как считают эксперты, такой рост может быть обусловлен относительно высокой долей теневого сектора, повышенной инфляцией, которая по итогам октября доросла до рекордных 18,8% и другими факторами.

Транзакции по платежным картам. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Таким образом, в стране сейчас наблюдается два взаимоисключающих явления – с одной стороны казахстанцы все чаще платят безналичным способом (на каждого казахстанца в среднем приходится по 3 банковских карточки), с другой - объем наличных денег в обращении постепенно увеличивается.

Более того, темпы роста безналичных транзакций заметно спали (в прошлом году рост составлял 122%), тогда как рост наличной денежной массы в обращении, напротив, несколько ускорился (11% против 6% в 2021 году).

Отметим, что ситуация, когда одновременно растут количество безналичных расчетов и объем наличности в обращении, может свидетельствовать о необходимости структурных реформ в сфере занятости населения и улучшения покрытия налогооблагаемой базы.

При этом чаще всего «безнал» предпочитают жители Алматы. В мегаполисе почти полностью отказались от наличных денег (90% средств с банковских карт тратятся безналичным способом).

В Северо-Казахстанской области доля безналичных расчетов самая маленькая в стране – около 64%. Однако и здесь наблюдается заметный рост – еще в прошлом году этот показатель лишь немного превышал 50%.

Динамика безналичных транзакций в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, эти показатели – не предел. Чтобы ускорить дальнейшее проникновение безналичной оплаты, в стране необходимо внедрять новые механизмы.

Аналитики считают, что с этой задачей может справиться внедрение системы мгновенных платежей для быстрых переводов (СМП), межбанковской системы платежных карточек (МСПК), а также возможное внедрение цифрового тенге (CBDC).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998269-kazahstantsy-vse-chasche-predpochitayut-beznalichnyy-raschet-bankovskimi-kartami/