Рост цен на товары и услуги побил очередной рекорд в Казахстане

Фискальный чек. Иллюстративное фото: industryview/Getty Images

В 2022 году инфляция с каждым месяцем бьет очередной рекорд. Октябрь не стал исключением. О том, насколько подорожали продукты питания, товары и платные услуги в Казахстане, рассказали аналитики Бюро национальной статистики РК.

Октябрь текущего года продолжил показывать рекордную за последние годы инфляцию. Ее месячный прирост составил 1,6%. Как и в прошедшем сентябре, сохранилась главная тенденция – продукты питания, которые весь год дорожали сильнее всего, второй месяц подряд уступают свое лидерство по росту цен непродовольственным товарам и платным услугам.

Так, по итогам октября эти две категории показали прирост цен в 1,7%, тогда как продовольственная инфляция составила лишь 1,4%.

Таким образом годовая инфляция к текущему моменту составила 18,8%.

Цены на продовольственные товары повысились на 23,1%, непродовольственные товары – на 17,9%, платные услуги – на 13,5%.

Инфляция в Казахстане достигла 18,8%. Инфографика: Бюро национальной статистики

Что дорожало сильнее всего

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали моющие и чистящие средства – сразу на 5% за месяц. Следом идут одежда и обувь, товары личного пользования и бытовые товары – они выросли в цене на 2,1%.

Также выросли в цене посуда (на 1,9%), текстильные изделия (на 1,7%), каменный уголь (на 2,1%) и дрова (на 1,7%).

Что касается продуктов питания, то здесь не все так однозначно. Например, некоторые продовольственные товары за месяц успели заметно подешеветь. Это касается в первую очередь овощей.

Так, в октябре стали дешевле:

морковь – на 5,6% ;

; свекла – на 5,5% ;

; лук репчатый – на 5,1% ;

; картофель – на 3,5% ;

; капуста – на 2,6%.

Сахарный песок, который весь год показывал рекордный прирост цен, в октябре также подешевел на 2,3%.

Что касается роста цен, то сильнее всего за месяц подорожали помидоры – сразу на 21%. Следом идут огурцы (на 14,7%), а замыкают тройку лидеров яйца – они подорожали на 6,3%.

Также в октябре подорожали рыба и морепродукты (на 2,3%), булочные и мучные изделия (на 2,2%), прохладительные напитки (на 1,9%) и сыр с творогом (на 1,8%).

Как растут цены в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

В категории платных услуг самый сильный прирост цен был зафиксирован в гостиничном бизнесе – сразу на 6%. Также повышение цен отмечено на следующие услуги:

организации комплексного отдыха – услуги подорожали на 4% за месяц;

за месяц; сфера отдыха и спортивных мероприятий – на 3,3%;

бани – на 3%;

детские центры развития – цены выросли на 2,9%;

общепит – на 2,2%.

Октябрь 2022 года примечателен тем, что продолжил тенденцию, которую заложил сентябрь – продукты питания не только второй месяц подряд уступают «пальму первенства» по росту цен другим категориям, но и показывают заметное снижение цен на отдельные продовольственные товары.

Напомним, некоторые из них, в том числе и те продукты, что входят в категорию социально значимых, еженедельно показывают снижение цен. Например, за последнюю неделю октября успели подешеветь морковь, картофель, гречка и сахар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995197-rost-tsen-na-tovary-i-uslugi-pobil-ocherednoy-rekord-v-kazahstane/