Казахстанцы смогут совершать переводы и платить по QR независимо от банка

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Нацбанк РК собирается внедрять свою платформу мгновенных платежей, которая должна будет охватить разные казахстанские банки. При запуске этой системы казахстанцы смогут совершать переводы и платить через QR независимо от того, услугами каких банков они пользуются. О том, как это будет работать, читайте в материале NUR.KZ.

Мгновенные переводы и оплата по QR - крайне удобные финансовые инструменты, которыми пользуются многие казахстанцы. Однако всегда есть что улучшить и расширить.

В связи с этим Национальным банком РК была презентована собственная система мгновенных платежей (СМП).

Система разработана с целью предоставить потребителям финансовых услуг удобный и простой платежный онлайн-сервис с применением инструментов оплаты вне зависимости от обслуживающего банка.

Что это значит

Это значит, что потребители смогут использовать мгновенные переводы по номеру телефона и платить через систему QR независимо от того, клиентами какого банка они являются.

Запуск платформы будет осуществляться в два этапа:

первый этап – переводы физических лиц по номеру телефона (P2P-переводы);

второй этап – безналичные платежи посредством QR-кода и реализация новых сценариев оплаты в пользу торговых организаций, включая платежи по запросу.

Иллюстративное фото: pixabay.com

На сегодня соглашения об участии в СМП заключили 9 банков второго уровня. Новая услуга появится в банковских мобильных приложениях по мере отладки внутренних процессов.

Для рядовых граждан такая система может принести больше плюсов, чем минусов. Особенно это касается клиентов тех банков, которые ранее не предлагали удобной системы переводов и безналичной оплаты.

Если новая платформа покажет свою состоятельность, у граждан может появиться возможность выбирать банк не по удобности оплаты (ведь все участники будут иметь одинаковые возможности), а по степени надежности и стабильности работы.

Отмечается, что банки будут вольны сами выбирать размер возможной комиссии за использование системы мгновенных переводов. Однако ряд экспертов считают, что комиссия будет или минимальной или же вовсе отсутствовать.

Напомним, что ранее сообщалось о проверке мобильных переводов некоторых граждан на предмет ведения предпринимательской деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1974994-kazahstantsy-smogut-sovershat-perevody-i-platit-po-qr-nezavisimo-ot-banka/