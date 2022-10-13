В Казахстане слишком много денег, считают аналитики

Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

Слишком большие объемы денежных масс могут оказаться вредными для экономики при определенных условиях. О том, с чем это связано и как избыток денег отражается на ценах, рассказали аналитики Telegram-канала Tengenomika.

Денежная масса – это совокупность наличных (банкноты, монеты) и безналичных (депозиты, расчетные чеки) средств. При этом то, какое количество денег находится в обращении, влияет на экономику страны.

Поэтому центральные банки стремятся регулировать объемы денег: выпускают новые монеты и банкноты или, наоборот, изымают их из оборота, когда это необходимо.

Как сообщают аналитики, в Казахстане сложилась ситуация, когда рост денежной массы оказался слишком быстрым.

Сколько денег в Казахстане

Согласно сообщению Tengenomika, объемы денежных масс в Казахстане имеют четыре агрегата:

М0 – это наличные деньги в обращении;

М1 – включает в себя наличные деньги в обращении (М0), депозиты до востребования и переводные депозиты в тенге;

М2 – к этому агрегату относятся деньги из М1, срочные и сберегательные депозиты в тенге, а также депозиты до востребования и переводные депозиты в иностранной валюте.

М3 – «широкие деньги», включающие в себя агрегат М2, а также срочные и сберегательные депозиты в иностранной валюте.

Как указывают данные Национального банка РК, с конца мая по конец августа 2022 года «широкая денежная масса» (М3) в Казахстане выросла на 2,6 трлн тенге (или 8,9%) и составила рекордные 31,6 трлн тенге.

А объемы наличных денег в обращении (М0) с начала года выросли сразу на 10% и составили 3,3 трлн тенге.

В свою очередь, подобный рост денежной массы в Казахстане вызывает опасения у специалистов.

Стоимость продукта. Иллюстративное фото: pixabay.com

В чем риск большого объема денег

"Согласно макроэкономической теории, расширение широкой денежной массы неизбежно приводит к разгону инфляционных процессов.

При этом важно выделить, что в самом росте денежной массы в Казахстане, как и в любой другой экономике, нет ничего плохого. Но проблема заключается в скорости этого роста", – отмечают в Tengenomika.

Другими словами, когда резко возрастает количество денег в экономике, это отражается на уровне инфляции – начинают дорожать продукты питания, а также прочие товары и услуги.

Поэтому столь быстрый рост денежной массы в 2022 году в Казахстане вызвал опасения аналитиков.

Напомним, что уровень годовой инфляции в Казахстане равен 17,7%, в то время как цель по инфляции составляет 4-6%. При этом данные опроса указывают, что казахстанцы ожидают дальнейшего подорожания товаров и услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992272-v-kazahstane-slishkom-mnogo-deneg-schitayut-analitiki/