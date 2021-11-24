Объем безналичных платежей продолжает расти в Казахстане

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Безналичные расчеты все больше входят в обыденную жизнь казахстанцев. Со статистикой по объему транзакций с использованием платежных карт за первые девять месяцев 2021 года ознакомились журналисты Нурфин.

По информации аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана, объемы безналичных платежей по карточкам продолжают бить рекорды.

Количество кредитных карт в обращении за первые девять месяцев текущего года по сравнению с данными на начало октября прошлого года выросло на 53%, до 13,6 млн шт., дебитных карт - на 21%, до 41 млн единиц.

По количеству и того и другого вида карт среди регионов Казахстана безоговорочным лидером является Алматы.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Объем безналичных карточных транзакций за первые девять месяцев текущего года достиг 49,6 трлн тенге. В сравнении с таким же периодом предыдущего года, когда объем составлял 22,3 трлн тенге, он вырос в 2,2 раза.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Доля безналичных расчетов в структуре оборота по платежным картам увеличилась с 65,1% до 76,8% по сравнению со статистикой прошлого года.

Самый высокий процент оборота "безнала" опять же наблюдается в Алматы - почти 90%. На втором месте Нур-Султан - почти 80%.

Меньше всего безналичные платежи используются в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской области, но, тем не менее, на их долю приходится более 50% денежных операций. То есть "безнал" превалирует во всех регионах Казахстана.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Большая часть безналичных платежей, а именно 83%, приходится на мобильный и интернет-банкинг - 41,1 трлн тенге.

В январе - сентябре 2020 года доля оплаты в интернете составляла 81% от общего оборота по платежным картам, но в денежном выражении была более чем в два раза меньше - 18,1 трлн тенге.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Одновременно с безналичными платежами увеличился и объем снятия наличных денег - за текущий период он вырос на 25,2% и составил 15 трлн тенге. По мнению экспертов, это может быть связано с сохраняющимся доверием населения к наличным деньгам, инфляционной составляющей и достаточно высокой долей (23% от все рабочей силы) самозанятых.

Вырос и объем наличных денег в обращении - до 3 трлн тенге, что составляет прирост на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Но соотношение наличных к денежной массе в экономике снизилось с 11,6% до 10,3%, что опять же связано с нарастающими темпами перехода к безналичным расчетам.

Экспертами также прогнозируется дальнейшее проникновение безналичных операций в неохваченные сегменты рынка, связанные с неформальной занятностью.

Подведем итоги

Доля безналичных расчетов в половине казахстанских регионов превысила 70%. Оплаты в POS-терминалах составляют 91% от розничного товарооборота.

Объемы карточных платежей продолжают ускоренно расти, превышая показатели операций по выдаче наличности более чем в 3 раза. Хотя растет и снятие со счетов наличных денег.

Ввиду того, что в правительстве обсуждается механизм фискализации мобильных платежей, прорабатываются возможности для внедрения цифрового тенге, устанавливаются штрафы за отсутствие условий безналичного платежа, безналичная оплата будет задействоване и в сегментах, традиционно использующих наличный оборот.

Повсеместная цифровизация, способствующая безналичному обороту денег, позволит охватить всю страну, сокращая разрыв в способах оплаты между городами республиканского значения и регионами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1943684-obem-beznalichnyh-platezhey-prodolzhaet-rasti-v-kazahstane/