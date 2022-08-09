Сколько банковских карт оформлено на каждого казахстанца

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В эпоху цифровизации наличные деньги уходят на второй план. Вперед выходят мобильные приложения и банковские карты. Как оказалось, многим казахстанцам не хватает одной дебетовой карты, и они оформляют еще несколько. О том, сколько их приходится на каждого казахстанца, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанцы все чаще предпочитают физисческим деньгам безналичный расчет. Ранее мы рассказывали о том, что доля снятой налички с каждым годом снижается, и по состоянию на первую половину 2022 года она составила лишь 19,1% от всего оборота по платежным картам в стране.

Кто-то везде пользуется мобильным банкингом, а кто-то предпочитает карты. Как оказалось, последних значительно больше, чем самих казахстанцев. Как отметили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана, количество дебетовых банковских карт за год выросло на 8,4 млн единиц. На данный момент в стране зарегистрировано порядка 47 млн таких карт.

Помимо дебетовых, казахстанцы также используют и кредитные карты – их в стране насчитывается порядка 11,3 млн единиц. Это на 2,7 млн карт меньше, чем было в 2021 году.

Таким образом, сейчас на 100 казахстанцев приходится около 246 дебетовых и 59 кредитных карт или на каждые десять человек – 25 и 6 карт соответственно.

Помимо этого, растет и доля карточек локальных платежных систем от отечественных банков второго уровня. Так, если в первом полугодии 2021 года она составляла 32,0%, то сейчас на локальные платежные системы приходится 33,8% от всех карточек в Казахстане. Остальные принадлежат к международным системам типа Visa, Master Card, UnionPay и American Express.

Общее количество всех банковских карт достигло 60,2 млн единиц. Получается, что в расчете на общее количество населения (на 1 июля – 19,2 млн человек) на каждого казахстанца в данный момент в среднем приходится три банковские карточки.

В региональном разрезе лидирует Алматы – здесь приходится почти 8 дебетовых и 3 кредитных карты на душу населения.

Следом идет Нур-Султан, где на душу населения приходится по три дебетовых карты. А вот кредитных карт у астанчан заметно меньше, чем у жителей Шымкента, где на каждого человека приходится в среднем по одной такой карте.

Меньше всего и кредитных, и дебетовых карт у жителей Туркестанской области – здесь в среднем на душу населения приходится лишь одна дебетовая карта.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Причин, по которым казахстанцы предпочитают иметь несколько банковских карт, может быть несколько. Даже если на нее не приходит зарплата, она может использоваться для достижения максимальной выгоды при покупке – многие магазины и торговые сети запускают акции для владельцев карт определенных банков.

С другой стороны, использование нескольких карт поможет оперативнее решать денежные вопросы без дополнительных трат – например, при переводе денег с одной карты на другую.

Польза от использования нескольких карт от разных банков очевидная, но стоит ли для этого открывать больше одной – выбор каждого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1982385-skolko-bankovskih-kart-oformleno-na-kazhdogo-kazahstantsa/