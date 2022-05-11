АФК: Алматинцы почти полностью отказались от наличных денег

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Казахстанцы по-прежнему отдают предпочтение безналичному расчету, и таких граждан становится все больше. Впереди всей страны в этом плане оказались алматинцы - они почти полностью отказались от наличных денег. Однако не во всех регионах переход проходит одинаково гладко. Как обстоят дела в сфере безналичных платежей, узнали журналисты NUR.KZ.

Безналичный расчет - очень удобный и быстрый способ провести любую денежную операцию, будь то покупка продуктов или деловая сделка. Неудивительно, что большая часть всех финансовых операций в Казахстане происходит в виде безналичных транзакций. Как заявляют аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), доля таких операций по стране в 2022 году составила 80,9% против 74,3% годом ранее.

Если смотреть на общий объем безналичных транзакций, то в первой половине 2022 года он составил 19,1 трлн тенге, против 12,5 трлн тенге в 2021 году.

Впрочем, как отмечают аналитики АФК, несмотря на большие цифры, в Казахстане наметилось замедление темпов роста безналичных операций. Первый квартал 2022 года показал прирост безналичных транзакций всего на 52%. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель достиг 124%. Это может говорить о том, что рынок приближается к точке насыщения.

Где чаще выбирают безналичный расчет

У Казахстана в сфере безналичных платежей наблюдается серьезный “цифровой разрыв”: если в Алматы 90% всех денежных операций являются безналичными, то на севере и востоке страны это показатель едва ли доходит до 63-67%.

Однако, как считают эксперты, такая разница может со временем сократиться. Регионы с низкими показателями сохранили потенциал для роста числа безналичных операций, в отличии от “безналичных регионов”.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Большая часть безналичных операций происходит в онлайне

Банковские карты казались удобными инструментами для проведения безналичного расчета, пока на арену не вышли мобильные приложения. Сейчас львиная доля всех безналичных платежей в стране совершается через интернет-банкинг — 84,2%, или 16,1 трлн тенге за первый квартал 2022 года. За аналогичный период 2021 года этот показатель был равен 81,9%, или 10,2 трлн тенге.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

На этом фоне наблюдается разноплановая динамика в изменении количества дебетовых и кредитных банковских карт. Общее количество первых выросло на 19%, до 44,9 млн штук, тогда как вторых стало меньше на 10%, до 10,9 млн штук.

Сейчас на каждые 100 человек приходится 234 дебетовые карты (201 в 2021 году), а кредитных - 57 (64 в 2021 году). По мнению экспертов, уменьшение количества кредитных карт может быть обусловлено активным развитием экосистем и предложением рассрочек крупными игроками.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Из общей картины выбивается только Алматы. В мегаполисе сохранилась популярность кредитных карт. За год их количество увеличилось на 1,5 млн штук. Это может быть обусловлено высокой вариативностью предложений, а также уровнем финансовой грамотности.

Что касается общего числа транзакций по банковским картам, то данные следующие:

за три месяца 2022 года было проведено 58 млн операций по снятию денег с банкоматов. Показатель за аналогичный период 2021 года равен 67 млн операций;

операций по снятию денег с банкоматов. Показатель за аналогичный период 2021 года равен операций; количество безналичных платежей превысило цифру в 1,5 млрд операций. За три месяца 2021 года их было всего 1,1 млрд операций.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Подводя итоги, можно отметить интересную особенность: на фоне роста количества безналичных операций отмечается рост на 9,5% объема наличных денег в обращении.

Причина этому может крыться в реакции населения на трагические январские события. Другой причиной увеличения объема наличных денег может оказаться решение государства проверять денежные переводы.

Несмотря на то, что проверять будут лишь определенную категорию лиц, многие продавцы и бизнесмены, видимо, из-за недостатка информации начинали отказываться от мобильных платежей в пользу наличных. Свою роль могла сыграть также и неспокойная геополитическая обстановка, а также высокая доля теневой экономики в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1968773-na-fone-tsifrovogo-neravenstva-almatintsy-pochti-polnostyu-otkazalis-ot-nalichnyh-deneg/