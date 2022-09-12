Количество продаж в сфере недвижимости снова начало расти в Казахстане

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После недолгого затишья рынок недвижимости снова начал оживать в Казахстане. Рост числа сделок купли-продажи совпал с незначительным снижением цен на первичном рынке. Сколько жилой недвижимости было куплено в августе, рассказали аналитики Бюро национальной статистики.

Август 2022 года показал снижение цен на первичку на 0,1%. Этот показатель может выглядеть незначительным, однако такое произошло впервые за многие месяцы. На этом фоне начал оживать и сам рынок недвижимости. За месяц количество сделок купли-продажи выросло на 17,4%.

По количеству проданного жилья лидируют Нур-Султан и Алматы – 6 392 и 6 389 сделок соответственно. Меньше всего сделок в новообразованной Улытауской области – всего 412. Всего же количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 35 686 единиц.

Инфографика: Бюро национальной статистики

По сравнению с июлем 2022 года в августе рост количества сделок купли-продажи жилья наблюдался в 12 регионах.

В минус ушли только пять регионов:

Восточно-Казахстанская область – минус 37,5%;

Алматинская область – минус 25%;

Павлодарская область – минус 6%;

Карагандинская – минус 5,7%;

Костанайская – минус 1%.

Какое жилье чаще всего покупали

Как и прежде, большая часть сделок касалась жилья в многоквартирных домах – 74,3% (26 508 сделок). Доля индивидуальных домов в продаже заняла остальные 25,7% (9 178 сделки).

Стоит отметить, что впервые с начала года количество проданных однокомнатных квартир превысило спрос на двухкомнатные – 9 879 против 9 822 квартир соответственно. Для сравнения, в июле квартир с одной комнатой было продано лишь 7 776 штук, а с двумя – 9 373 штуки.

Тройку лидеров, как всегда, замыкают трехкомнатные апартаменты – их за август было продано 5 529 штуки.

Интересно, что в текущих отчетах наблюдается и некоторая стабильность. Например, она касается квартир с шестью и более комнатами. В августе, как и месяцем ранее, было продано 28 таких апартаментов – причем по семь штук в Алматы, Нур-Султане и в Мангистауской области.

По две таких квартиры было продано в Карагандинской и Актюбинской областях. И по одной – в Шымкенте, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1987360-kolichestvo-prodazh-v-sfere-nedvizhimosti-snova-nachalo-rasti-v-kazahstane/