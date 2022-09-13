Количество ипотечных займов растет в Казахстане

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С текущими ценами на жилую недвижимость приобрести ее своими силами сможет далеко не каждая казахстанская семья. В таких случаях, как правило, оформляют ипотечный кредит в банке. О том, сколько денег заняли казахстанцы на покупку жилья, рассказали аналитики Finprom.

К августу 2022 года казахстанские банки второго уровня выдали кредитов на общую сумму 20,36 млрд тенге, что на 27,1% больше, чем годом ранее.

В основном казахстанцы брали потребительские кредиты – общая сумма займов составила порядка 6,9 трлн тенге. Следом по популярности идут займы на строительство или покупку жилья – их объем за год увеличился сразу на 46,3%, а общая сумма достигла 4,2 трлн тенге.

Такая картина ожидаема: цены на квадратные метры растут ежемесячно, и, несмотря на тот факт, что Казахстан признан страной с низкой стоимостью жилья, далеко не каждая семья может себе позволить приобрести его не оформляя ипотеку.

Третье место в рейтинге занимает заем для оборота средств. За год общая сумма кредитов увеличилась на 8,6% и достигла 3,1 трлн тенге.

Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что ипотека не только является ключевым драйвером казахстанского кредитного рынка: ипотечный портфель также отличается очень низким числом просрочек.

Сейчас ипотечные кредиты занимают порядка 20,4% от всего кредитного портфеля, а общая сумма просроченных займов составила всего 36 млрд тенге, или 0,9% от общего объема средств. Для сравнения, в 2014 году количество просроченных жилищных займов превышало 10%.

Инфографика: finprom.kz

Больше половины всех ипотечных займов в Казахстане в 2022 году выдал "Отбасы банк". Общая сумма составила порядка 2,57 трлн тенге. Причем этот банк отличился также и самым низким уровнем просрочек. Показатель NPL 90+ составил всего 0,07%.

Инфографика: finprom.kz

Напомним, ипотечные займы именно этого банка станут дороже для казахстанцев с 1 октября 2022 года. Однако вместе с повышением процентной ставки (с 7% до 11,5%) банк предусматривает также и систему скидок, которые могут получить казахстанцы, если откроют и будут регулярно пополнять депозит в этом фининституте.

Как считают аналитики, именно сберегательная система этого банка способствует дисциплинированию клиентов, и, как следствие, низкому уровню просрочек.

С другой стороны, клиентам, которым нужно в срочном порядке приобрести жилье, такая система может оказаться невыгодной из-за отсутствия достаточного количества времени и повышенной ставки по ипотеке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1987536-kolichestvo-ipotechnyh-zaymov-rastet-v-kazahstane/