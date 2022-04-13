Лекарства подорожали, несмотря на рост их производства в Казахстане

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Казахстанский рынок фармацевтических препаратов переживает рост производства и сокращение импорта, но при этом в данном секторе экономики происходит и рост розничных цен на 6% за год. На что именно выросли цены, выяснили журналисты NUR.KZ.

За январь-февраль 2022 года в стране произвели различных фармацевтических продуктов на 28,6 млрд тенге. В денежном выражении это на 11,5% больше, чем в прошлом году. Индекс промышленного производства составил 117%.

По данным EnergyProm, рост производства коснулся почти всех категорий фармацевтических продуктов. Производство лекарств выросло на 21,7%, производство перевязочных материалов, кетгутов, аптечек первой помощи и прочих медицинских товаров показало рост на 49,8%.

Но больше всего выросло производство диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов, на целых 3759%.

Сокращение коснулось только производства сывороток и иммунных вакцин – здесь видно падение на 11,4%.

Инфографика: energyprom.kz

Вместе с ростом производства наблюдается и сокращение импорта. По итогам января в страну завезли 1,8 тыс. тонн медикаментов на сумму 64,4 млн долларов, это на 84,4% меньше в денежном выражении, чем за аналогичный период прошлого года.

Часть фармацевтических товаров была завезена из стран СНГ – 567,4 тонны на сумму 8,4 млн долларов, основными поставщиками оказались Россия (421,1 тонны), Узбекистан (56,1 тонны) и Беларусь (44,1 тонны).

Если брать импорт из других стран, то здесь виден небольшой рост в 3,5%. Казахстан завез 1,2 тыс. тонн медикаментов на сумму 56 млн долларов. Из них 41,5 тонны лекарств было поставлено из Украины. В стоимостном выражении данные показатели меньше на 86,6%, чем в прошлом году.

Какие медицинские товары подорожали больше всего

Несмотря на сокращение импорта и увеличения собственного производства, во всех регионах Казахстана заметен рост цен на фармацевтические товары и препараты. И это при том, что никакого дефицита, как это было, например, в начале пандемии, не наблюдается.

В тройку лидеров по росту цен вошли такие препараты как "Хилак форте" - на 47,9%, Ацикловир – на 18,1% и этиловый спирт – на 13,6%. Также заметно вырос в цене сироп от кашля "Бронхикум-С" - на 10%.

Инфографика: energyprom.kz

Тем не менее в некоторых категориях виден спад цен. Подешевели такие препараты как "Нурофен", Парацетамол, капли "Фенистил Нью", "Энап", азитромицин и порошок "Смекта".

В среднем же розничные цены на фармацевтические препараты по итогам марта 2022 года за месяц выросли на 1,7%. За первый квартал года этот показатель вырос на 3,7%, за год же цены выросли на 5,8%.

Сильнее всего цены ударили по карманам жителей Шымкента – медицинские товары там подорожали на 12,1%. В Акмолинской области показатели чуть ниже – цены выросли на 10%, а жители Алматинской области столкнулись с ростом цен на 9,3%.

Жителям Павлодарской области повезло больше всего, там рост цен за год составил всего 2,9%.

Инфографика: energyprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964891-lekarstva-podorozhali-nesmotrya-na-rost-ih-proizvodstva-v-kazahstane/