Канцелярские товары вполовину подорожали в одном из регионов Казахстана

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Канцелярские товары традиционно начинают расти в цене в преддверии нового школьного года. О том, как сильно подорожали школьные принадлежности, рассказали аналитики EnergyProm.

Многим казахстанским семьям приходится выделять значительную часть бюджета для того, чтобы собрать ребенка в школу. Помимо школьной формы, приходится закупать многие другие принадлежности вроде тетрадок, ручек и карандашей. Цены на них могут отличаться в зависимости от торговой сети.

Подробнее о том, сколько стоят школьные принадлежности в разных магазинах, мы рассказывали в нашем специальном рейтинге.

Стоит отметить, что, хоть цены и могут различаться, у них есть один общий фактор – в среднем они выросли. Как отмечают аналитики, в июле текущего года канцелярские товары подорожали на 12,3% за год.

Сильнее всего выросли в цене альбомы для рисования. За год они подорожали в среднем на 14,1%. Второе место заняли шариковые ручки – за год цены на них выросли на 13,2%. Вслед за ручками подорожали и цветные карандаши – на 12,1%. Также отметились ростом цен и школьные тетради – на 12% за год.

А вот наименьший годовой рост цен показала бумага формата А4, хотя еще весной на нее был ажиотажный спрос, и цены в некоторых торговых сетях поднялись более чем в два раза.

Инфографика: energyprom.kz

Где сильнее всего выросли цены

В региональном разрезе самый сильный рост цен ощутили на себе жители Туркестанской области – там канцелярские товары подорожали на 50,1% за год. Второе место в этом антирейтинге заняла Атырауская область, где цены выросли в среднем на 31,1%.

На третьем месте с большим отставанием расположилась Акмолинская область – здесь канцелярские товары подорожали на 14,7% за год. В Алматы цены выросли чуть меньше – на 14,5%.

Наименьший годовой рост был зафиксирован в Жамбылской области – всего на 1,2% за год.

Инфографика: energyprom.kz

Подготовка к школе может сильно ударить по семейному бюджету. В связи с этим государство организовывает финансовую помощь для нуждающихся семей. Ранее мы рассказывали о том, какая денежная помощь на подготовку к школе полагается детям из социально-уязвимых слоев населения.

С текущим ростом цен такая помощь может оказаться как нельзя кстати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1983709-kantselyarskie-tovary-v-polovinu-podorozhali-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/