Цены на мебель и предметы домашнего обихода выросли в Казахстане

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Рост цен не обошел стороной и рынок мебели и товаров для дома. Причем это происходит на фоне увеличения отечественного производства. Почему так происходит, выяснили журналисты NUR.KZ.

Мебель и предметы домашнего обихода сильно подорожали. Рост цен происходит на фоне увеличения Казахстаном собственного производства. По данным Energyprom, по итогам апреля годовой рост цен составил сразу 13% (годом ранее было 6,4%).

При этом индекс промышленного производства в стране за январь – апрель 2022 года составил 13,4%. В денежном выражении мебели изготовили на сумму 22,7 млрд тенге.

Инфографика: energyprom.kz

Треть всей казахстанской мебели производится в Алматы – 7,4 млрд тенге в стоимостном выражении. Также значительные объемы выпуска мебели зафиксированы в Карагандинской (1,9 млрд тенге), Павлодарской (1,8 млрд тенге) и Западно-Казахстанской (1,5 млрд тенге) областях.

Инфографика: energyprom.kz

Судя по этим данным, можно смело заявлять, что мебельная промышленность в Казахстане не просто существует, она еще и развивается. Но почему при увеличении отечественного производства в стране наблюдается также и рост цен на готовый товар?

Как выяснилось, все дело в поставках сырья.

Импортозависимость – главная причина роста цен

Сырье для производства казахстанской мебели завозится в основном из соседней России. Отечественное мебельное производство на 70-80% зависит от поставок российского сырья. Причины роста цен кроются именно в этом.

Отметим, это не единственный случай, когда казахстанская зависимость от импорта сильно бьет по кошелькам наших граждан.

В апреле годовой рост цен в среднем по стране составил 13%. Однако в некоторых регионах Казахстана этот показатель значительно выше. Например, Туркестанская область показала рост цен на мебель и товары домашнего обихода на целых 37,3%. Это самый высокий показатель, который почти в три раза выше среднего значения.

Меньше всего инфляция повлияла на цены в Мангистауской области – мебель подорожала всего лишь на 2,5%. Стоит отметить, что в этой области одни из самых низких показателей собственного производства.

Инфографика: energyprom.kz

Как отмечают эксперты, ждать падения цен не стоит. Наоборот, они уверены, что они вырастут еще сильнее. Причины кроются в импортозависимости и резком росте стоимости рубля.

Дело в том, что отечественные производители до начала военного конфликта в Украине закупали сырье по курсу 5,5 тенге за рубль. Сейчас курс значительно выше и рубль продолжает расти в цене. Это неизбежно приведет к подорожанию конечного продукта.

Инфографика: energyprom.kz

На удорожание мебели может повлиять и рост затрат на логистику, занимающих 40% в себестоимости производства мебели. Затраты на нее уже сильно выросли, и вырастут в дальнейшем. Раньше транспортировка одного кубометра груза обходилась Казахстану в 3-3,5 тысячи тенге, а теперь доходит до 12 тысяч.

Как видно, в таком положении о снижении стоимости товаров говорить не приходится. Почти все сырье завозится из России, а своими силами Казахстану никак не покрыть потребности внутреннего рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1972268-tseny-na-mebel-i-predmety-domashnego-obihoda-vyrosli-v-kazahstane/