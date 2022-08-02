Насколько подорожает электроэнергия для алматинцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане собираются убрать дифференциацию тарифов при оплате электроэнергии, что неизбежно приведет к ее подорожанию. Сначала цены поднимутся для жителей Алматы. Как сильно повысится стоимость электричества и зачем это нужно, рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

Казахстанцы в этом году постоянно сталкиваются с ростом цен. Это касается и электроэнергии, которая дорожает третий год подряд . По данным аналитиков, только за последний год ее стоимость выросла на 8,7%.

Однако это не последнее подорожание, которое ждет жителей страны. В скором времени тарифы на электроэнергию планируют пересмотреть, из-за чего рядовые граждане начнут платить больше.

По этому поводу в Алматы 29 июля текущего года прошел круглый стол, на котором обсуждались механизмы пилотного проекта по отмене дифференциации тарифов по категориям потребителей. На встрече исполняющий обязанности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Рустам Ахметов рассказал о причинах отказа от прежнего расчета тарифов.

Почему хотят отменить дифференциацию тарифов

В данный момент все граждане Казахстана платят за электроэнергию по-разному. Тарифы делятся по группам потребителей: бытовые, юридические лица и бюджетные организации. У физических лиц – тарифы искусственно занижены, а у представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), наоборот – завышены.

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Представители МСБ, у которых и без того высокая налоговая нагрузка, вынуждены переплачивать за электроэнергию около 31 млрд тенге ежегодно. Стоит отметить, что это не касается крупных предприятий – они покупают электроэнергию напрямую с электростанций, и дифференциация на них не распространяется.

В АЗРК считают, что отмена дифференциации тарифов принесет большую пользу в будущем.

«Цель данных преобразований заключается не в повышении тарифа как таковом, а в создании современного рынка услуг электроснабжения. Преимуществами поэтапной отмены дифференциации тарифов по категориям потребителей будет избавление от «коммунального рабства», то есть привязанности потребителей к одной энергоснабжающей организации.

В долгосрочной перспективе это гарантирует выбор самой низкой цены среди всех предложений на рынке, повысит качество обслуживания, параллельно развивая дополнительные услуги», - обосновал решение отменить текущие тарифы на электроэнергию Рустам Ахметов.

Как изменятся тарифы

Отмена дифференциации тарифов не будет происходить в одночасье по всей стране. Сначала будет запущен пилотный проект в трех регионах страны – в Алматы, в Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Реализовываться он будет в течение нескольких лет.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Так как проектом предполагается постепенное сравнивание тарифов между физическими лицами и юридическими, то стоит ожидать подорожания электроэнергии для рядовых граждан.

Ожидается, что в рамках пилотного проекта для жителей Алматы стоимость ежемесячной оплаты в квитанциях за электроэнергию увеличится в среднем на 300 тенге, в зависимости от объема потребляемой энергии.

Стоит отметить, что это повышение не будет затрагивать малоимущие семьи. Казахстанцы, которые являются получателями адресной жилищной помощи, будут платить за электричество по прежним тарифам, а разницу государство будет выплачивать самостоятельно.

В данный момент по-новому будут платить только жители трех регионов страны. Остальных казахстанцев дифференциация тарифов на электроэнергию коснется только в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1981295-naskolko-podorozhaet-elektroenergiya-dlya-almatintsev/