Индекс Дастархана: на сколько подорожали продукты в Алматы и Нур-Султане

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Рост цен на продукты питания негативно отражается на благополучии граждан. Чтобы отслеживать процесс изменения стоимости потребительских товаров, был создан "Индекс Дастархана". О том, как он работает и какие продукты отслеживает, рассказали в Jusan Analytics.

Индекс Дастархана – это показатель, который отражает изменение цен на определенный набор продуктов по отношению к среднему размеру заработной платы в Алматы и Нур-Султане.

То есть данный индекс показывает уровень личной инфляции и покупательской способности жителей этих мегаполисов на основе цен Jusan big-data. За основу взята стоимость одной порции по каждому из шести блюд:

сорпа (первое блюдо);

бесбармак (второе блюдо);

овощной салат;

бауырсак;

жент (десерт);

чай с молоком (напиток).

Также аналитики сравнили цены со средним размером пенсионных выплат. А впервые индекс был запущен в мае 2022 года.

Напомним, что также существует международный индекс "Биг Мака".

Как изменились цены в столице

Согласно данным исследования, в июле 2022 года стоимость продуктовой корзины для приготовления одной порции блюд для Дастархана в Нур-Султане составила 1 863 тенге. Это на 3,1% больше данных за июнь и на 11% больше, чем в мае.

Так, на среднюю зарплату (на первый квартал) жители столицы могли позволить себе 196 порций, что на 3% меньше, чем в июне, и на 10,2% выше показателей за май.

А на среднюю пенсию хватило бы только на 63 порции в июле, что на 3% меньше, чем в июне, но на 0,6% больше данных за май.

Иллюстративное фото: industryview/Getty Images

Больше всего цены выросли на:

масло – подорожание на 39,9% по сравнению с июнем, и на 44% – по отношению к маю 2022 года;

овощи – плюс 14,7% за месяц (с июня по июль), но стали дешевле на 6,3%, чем в мае;

мясо – стало дороже на 12,9% с мая;

мука с крупами – выросли в цене на 10,9% за май-июль.

При этом цены на сахар остались на том же уровне, согласно данным исследования.

Продуктовая корзина в Алматы

В Алматы стоимость продуктовой корзины для Дастархана в июле составила 2 308 тенге на одну порцию из шести блюд, что на 23,9% дороже столичных показателей. В целом за месяц подорожание достигло 12,3%, а с начала периода наблюдений – 16%.

Количество порций, доступных на среднюю зарплату, составило 141 штуку (на 11,3% меньше, чем в июне, и на 14,3% – по отношению к маю).

В свою очередь на среднюю пенсию жители Алматы могли приобрести 51 порцию, что на 11% меньше, чем в июне, и на 3,7% данных за май 2022 года.

Наиболее подорожавшими продуктами в Алматы оказались:

мясо – 16,3% прироста с июня по июль;

масло – стало дороже на 15,6%;

мука с крупами – плюс 2,9%.

При этом цены на овощи за этот период снизились на 7,1%, а яйца – остались на тех же уровнях за счет мер правительства по регулированию цен.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В сравнении с маем 2022 года, в Алматы значительно подорожали мясо (на 20,7%), масло (на 14,6%), мука с крупами (на 11,7%) и сахар (плюс 4,7%). А овощи подешевели на 3,6% из-за сезонного фактора.

То есть Индекс Дастархана по отношению к средней пенсии в обоих мегаполисах оказался более стабильным, чем к зарплате.

Это связано с тем, что размер средней пенсии вырос на 11,7% за месяц и достиг 117 469 тенге. В свою очередь расчеты по зарплатам относятся к первому кварталу, так как за второй квартал официальные данные еще не были опубликованы на момент исследования.

В целом при сравнении цен, по данным настоящего исследования и официальной статистики БНС, заметна разница в показателях:

месячный уровень личной инфляции в Нур-Султане составил 4,3%, а по данным БНС – 0,9%;

в Алматы они составили 5,7% и 0,7% соответственно.

Напомним, что уровни личной инфляции и официальной статистики учитывают разный объем товаров и услуг при их составлении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982506-indeks-dastarhana-na-skolko-podorozhali-produkty-v-almaty-i-nur-sultane/