Как наказывают продавцов за искусственное завышение цен на социально значимые продукты в Казахстане

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Социально значимые продовольственные товары находятся на особом контроле у государства. Торговая надбавка на них не должна превышать 15% от отпускной цены. Какое наказание ждет продавцов за искусственное завышение цен, рассказали в Министерстве торговли и интеграции РК.

Несмотря на то, что в Казахстане действует не плановая, а рыночная экономика (когда рынок самостоятельно регулирует цены на товары и услуги), существует список социально значимых продовольственных товаров, цены на которые контролируются государством.

Сейчас в этом списке всего 19 наименований: мука, хлеб и макаронные изделия, соль, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, говядина и курица, молоко, кефир и творог, а также некоторые виды овощей - картофель, морковь, лук и капуста.

Какое наказание предусмотрено за превышение торговой надбавки

Тот факт, что законом предусмотрено наказание за превышение максимально допустимых цен на социально важные продукты, не останавливает недобросовестных продавцов.

Стоит отметить, что размер предельной торговой надбавки на все социально значимые товары составляет не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Однако иногда ее не соблюдают.

Например, при ажиотажном спросе сахара многие торговые точки искусственно завышали цены на него. Эти действия являются незаконными и наказываются штрафами. Размер штрафа может достигать 300 МРП.

1 МРП для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в 2022 году равен – 3 063 тенге, соответственно 300 МРП – порядка 918 900 тысяч тенге.

Сколько продавцов было наказано

За последнюю неделю Комитетом торговли и акиматами было проверено 40,3 тыс. магазинов «у дома», в которых было выявлено 734 нарушений торговой надбавки.

Больше всего нарушений было выявлено в столице Казахстана – 278 фактов незаконной торговой надбавки. На втором месте находится Восточно-Казахстанская область, где было выявлено 80 нарушений за неделю.

Далее идут Туркестанская область (38 нарушений), Западно-Казахстанская область (33), Костанайская и Мангистауская области (по 32 нарушения в каждой) и Жетысуская область (30).

Чуть меньше нарушений было выявлено в Алматинской области – всего 28 фактов за неделю. Следом идут Атырауская область (27), Алматы и Жамбылская область (по 23 в каждой) и Акмолинская область (21 нарушения).

В Павлодарской области было выявлено 17 фактов превышения торговой надбавки, в Актюбинской области – 13 нарушений, в Северо-Казахстанской области – 12 фактов, в Карагандинской области и Кызылординской области – по 11 нарушений в каждой, в Абайской области и Шымкенте – по 10 фактов превышений цен.

Меньше всего было выявлено в новообразованной Улытауской области – всего 6 фактов за неделю.

Как правило, в этих случаях все ограничивалось предупреждением и разъяснительной беседой, в результате которой субъекты бизнеса самостоятельно снижали торговую надбавку на социально-значимые продовольственные товары до 5-15%.

Всего за неделю было составлено 126 административных протокола в виде предупреждения, а также был наложен 1 штраф.

Как отметили в Комитете торговли, проверками охватываются как крупные города, так и районные центры. В состав мониторинговых групп входят представители общественности и партий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1982153-kak-nakazyvayut-prodavtsov-za-iskusstvennoe-zavyshenie-tsen-na-sotsialno-znachimye-produkty-v-kazahstane/