Средний размер пенсии в июле назвали в Минтруда

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В апреле 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился увеличить размер пенсий, однако реальное увеличение произошло лишь в июне. О том, как изменился средний размер пенсионных выплат и сколько денег уже было выплачено, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С 1 апреля 2022 года в Казахстане увеличились пенсии и пособия. Это повышение было внеплановым и связано с увеличением месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума (ПМ) в стране.

Повышенные пенсии казахстанцы начали получать с лета текущего года. Как отмечают в Министерстве труда, в июне 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено всего 261,9 млрд тенге.

В Казахстане пенсия делится на базовую, на нее в июне было выделено 79,4 млрд тенге, и на солидарную, на которую выделили 182,6 млрд тенге. Всего же по состоянию на 1 июля, с начала года казахстанцам было выплачено пенсий на сумму более 1,4 трлн тенге.

Иллюстративное фото: freepik.com / master1305

После увеличения размера пенсий увеличился и размер средней пенсионной выплаты из государственного бюджета – в июле она составила 117 469 тенге. Для сравнения, в мае, до повышения, средний размер выплаты составлял всего 105 тысяч тенге.

Как рассчитывается пенсия в Казахстане

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет или же его вовсе нет, то размер базовой пенсии составляет 54% от величины прожиточного минимума.

За каждый год сверху размер базовой выплаты увеличивается на 2%. То есть, если трудовой стаж казахстанца равен 20 годам, то размер выплаты составляет 74% от ПМ, если стаж 30 лет – то 94%.

При трудовом стаже в 33 года размер базовой выплаты достигает 100% от размера прожиточного минимума и больше не увеличивается.

Размеры второй составляющей - пенсионной выплаты по возрасту или солидарной пенсии - в свою очередь зависят от трудового стажа получателя по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1979315-sredniy-razmer-pensii-v-iyule-nazvali-v-mintruda/