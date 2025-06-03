Когда планируют упростить процедуру банкротства в Казахстане

До конца текущего года в Казахстане хотят упростить процедуру банкротства, исключив требование об урегулировании долга с кредиторами. О планируемых поправках читайте в материале NUR.KZ.

С 3 марта 2023 года казахстанцы получили возможность пройти три процедуры для урегулирования долговых обязательств: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Стать банкротом во внесудебном порядке могут граждане, у которых нет имущества и есть просроченные займы размером не более 1 600 месячных расчетных показателей (МРП) в банках, микрофинансовых организациях (МФО) и коллекторских агентствах. Если задолженность не погашалась более пяти лет, то наличие имущества и сумма займа не имеют значения.

В остальных случаях за применением процедуры банкротства нужно обращаться в суд. Например, если есть просроченный кредит, который не погашается менее пяти лет, но при этом имеется имущество – машина или квартира.

Казахстанцы, которые не хотят становится банкротами, но имеют трудности с оплатой долгов, могут пройти процедуру восстановления платежеспособности. В этом случае их не списывают, а дают рассрочку на погашение.

Сколько казахстанцев стали банкротами

Как сообщают в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК), самой популярной за два с лишним года стала процедура внесудебного банкротства – через органы государственных доходов были признаны банкротами 28,4 тыс. граждан.

По решению суда между тем банкротами стали всего 196 казахстанцев. Общая сумма списанных обязательств составила 147,1 млрд тенге.

Процедуру восстановления платежеспособности между тем применили 103 гражданина на сумму 9,5 млрд тенге, из них по 8 утверждены планы восстановления.

При этом в 2024 году было подано 83 057 заявлений, а за 5 месяцев 2025 года — 77 106.

Что изменилось в законодательстве

Между тем с 20 августа 2024 года вступили в силу поправки, направленные на упрощение процедур. Среди них:

процедура восстановления платежеспособности стала доступна при отсутствии просрочки и имущества, но при наличии стабильного дохода;

внесудебное банкротство стало применяться по обязательствам перед всеми банками, МФО и коллекторами, имеющими права требования по договорам займа, включая лишенных лицензии;

упрощен порядок подачи заявления: исключена необходимость указывать сведения о кредиторе и сумме долга, а также прилагать документы – всю информацию теперь берут из кредитных бюро;

уточнен порядок исчисления срока отсутствия погашения: платежи в размере менее 1 МРП не считаются погашением, а срок исчисляется с даты последнего платежа.

Как еще планируют упростить процедуры

В КГД МФ РК также отмечают, что на данный момент рассматриваются поправки, предусматривающие:

исключение требования о проведении урегулирования долга по договорам займа, заключенным до 1 января 2025 года;

право должника прекратить процедуру внесудебного банкротства без указания причин;

прекращение всех обязательств банкрота перед финансовыми организациями, включая не отраженные в базе кредитных бюро, после завершения процедуры внесудебного банкротства.

Ожидается, что данные поправки будут реализованы до конца текущего года.

Напомним, что в Комитете государственных доходов составили портрет казахстанца-банкрота.

Также мы ранее писали, почему некоторым казахстанцам отказывают в банкротстве.

При этом некоторые казахстанцы хотят стать банкротами, имея совсем маленькие долги.