Как будет проходить внесудебное банкротство в Казахстане

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Совсем скоро казахстанцам станет доступна процедура внесудебного банкротства. На каких условиях должники смогут ее применить, рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

Банкротство – крайняя мера решения проблем с долгами, и у нее есть серьезные последствия. Но иногда у должника может не остаться другого выбора, поэтому ему нужно понимать, как будет проходить процедура банкротства.

Если у казахстанца нет имущества, а общая сумма его долгов не превышает 1 600 МРП (5 520 000 тенге в 2023 году), то он может рассчитывать на процедуру внесудебного банкротства. Применить ее можно только по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

Помимо размера задолженности существует еще два важных условия для того, чтобы гражданину разрешили применить внесудебное банкротство:

его долг не погашался в течение 12 месяцев;

было проведено урегулирование долга.

Как отмечают в КГД, законом также предусмотрены особые условия:

для получателей АСП не применяется условие отсутствия неплатежа в течение 12 месяцев;

для лиц, чья задолженность не погашается свыше пяти лет, проверка на наличие имущества и ограничение по сумме долга устанавливаться не будет.

Как провести процедуру урегулирования просроченной задолженности

Прежде чем подавать заявление на банкротство, должнику нужно попытаться урегулировать просроченную задолженность. Для этого после возникновения просрочки нужно обратиться с заявлением в кредитную организацию.

В нем нужно указать причину неисполнения своих обязательств, которые подкреплены документами, подтверждающими финансовые трудности, а также предложить свои варианты по погашению кредита, например, попросить отсрочку или же изменить срок займа.

Если даже после процедуры урегулирования задолженности казахстанец не может обслуживать свои долги, у него появляется возможность объявить себя банкротом.

Для этого ему нужно будет подать заявление в электронной форме через Госкорпорацию «Правительство для граждан» – через eGov или Центры обслуживания населения (ЦОН). Как отмечают в ведомстве, помимо этого в скором времени добавят возможность подать заявление через приложения «E-salyg Azamat».

Сама процедура внесудебного банкротства будет проводиться органами государственных доходов, а проверка всех данных будет проходить в автоматическом режиме посредством информационной системы, которая в настоящее время тестируется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2011267-kak-budet-prohodit-vnesudebnoe-bankrotstvo-v-kazahstane/