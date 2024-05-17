"Есть и коттеджи, и машины": в Минфине назвали причины отказа казахстанцам в банкротстве

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в Астане рассказал, почему некоторым казахстанцам отказывают в банкротстве, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Биржанова, иногда на банкротство подают казахстанцы, имеющие дома и машины.

"На банкротство подавали люди, имевшие даже 2 тыс. тенге, 5 тыс. тенге, 10 тыс. тенге долга. Были заявления и на несколько миллиардов тенге подают суммы. Бывает иногда, указывают одну сумму, а мы по системе видим, что у человека несколько кредитов, и мы вынуждены отказать, так как сумма превышает 5 млн тенге", - заявил он.

Тогда как, по его словам, для банкротства физлиц во внесудебном порядке нужно иметь сумму меньше.

"Иногда заявители не указывают своих вторых половинок, супруга не указывают, или у супруги есть имущество, бывает, что есть и коттеджи, и машины, но они подают на банкротство, не зная всех последствий самого банкротства физлиц, что потом будут ограничения", - добавил спикер.

Внесудебное банкротство в Казахстане

30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане. 3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство.

Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами при следующих условиях:

долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;

отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;

проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;

банкротство не применялось в течение семи лет.

Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить:

список кредиторов (кому должны) - с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;

копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Отметим, что в середине октября Жамаубаев на парламентских слушаниях предложил пересмотреть процедуру банкротства физических лиц в Казахстане. Он заявил, что отдельные должники не могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся барьеров.