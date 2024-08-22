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Портрет казахстанца-банкрота составили в Комитете госдоходов

Опубликовано:

Мужчина держит в руках пустой кошелек
Пустой бумажник. Иллюстративное фото: freepik.com

В Комитете госдоходов Министерства финансов составили портрет казахстанца-банкрота. В основном, это мужчины средних лет, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В ходе брифинга в Комитете госдоходов, который транслировался в официальном Instagram-аккаунте ведомства, руководитель Управления по работе с несостоятельными должниками Комитета Меруерт Сисембаева рассказала о том, кто чаще всего признается банкротом в Казахстане и как можно их описать.

По словам спикера, среди тех, кто прибегает к банкротству, есть и 18-летние казахстанцы, и люди пожилого возраста - 92 года.

"В основном это мужчины возрастом 40-42 года. Это такой средний тип банкротов. 50% банкротов - это лица, которые не погашали свои кредиты более 5 лет, то есть имеют проблемы долгое время. На сегодня это 7295 человек, которые не оплачивали свои долги более 5 лет, они признались банкротами", - сообщила спикер.

По словам Сисембаевой, в Комитет на сегодня поступило более 109 тысяч заявлений на внесудебное банкротство. При этом в отношении 6 340 тысяч граждан проводится процедура, а на рассмотрении находится 1,8 тысячи заявлений. Свыше 80 тысяч граждан получили отказ, а признаны банкротами в Казахстане 15,1 тысячи граждан на сумму более 35 млрд тенге.

Ранее в АРРФР составили портрет среднестатистического казахстанца, который берет микрокредиты.

Внесудебное банкротство в Казахстане

30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане. 3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство.

Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

  • внесудебное банкротство;
  • судебное банкротство;
  • восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами при следующих условиях:

  • долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;
  • отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;
  • отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;
  • проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;
  • банкротство не применялось в течение семи лет.

Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить:

  • список кредиторов (кому должны) - с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;
  • копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152150-portret-kazahstanca-bankrota-sostavili-v-komitete-gosdohodov/

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