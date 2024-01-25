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Житель Казахстана объявлен банкротом из-за долга в 2978 тенге

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Человек пересчитывает деньги в кошельке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из-за долга в 2978 тенге перед банком житель Казахстана подал заявление на банкротство. В Первом кредитном бюро предупредили казахстанцев о серьезных последствиях после процедуры, передает NUR.KZ.

Как сообщает Первое кредитное бюро в Telegram-канале, прием заявлений на внесудебное банкротство физлиц в стране стартовал в марте 2023 года. Так, до конца года казахстанцы подали около 77 тыс. обращений, а по 62 тыс. обращений пришел отказ.

"Статус банкрота получили почти 8,3 тыс. человек. Медианная сумма задолженности составила около 962 тыс. тенге, средняя сумма - около 1,6 млн тенге. Интересно, что минимальная сумма - всего 2978 тенге", - говорится в сообщении бюро.

Здесь же напомнили, что у банкротства есть серьезные последствия. Одно из важных - при получении статуса заявитель еще пять лет не сможет оформлять никакие займы в банках и МФО.

Напомним, что с марта прошлого года у казахстанцев с долгами появилась возможность пройти процедуру банкротства, если у них нет возможности обслуживать свои обязательства.

При этом, если размер задолженности перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами составляет не более 1 600 МРП (5 520 000 тенге в 2023 году) и у человека нет имущества, то он может пройти внесудебную процедуру банкротства. При наличии других видов долгов и имущества гражданин может рассчитывать на судебную процедуру.

В октябре прошлого года глава Минфина Ерулан Жамаубаев на парламентских слушаниях предложил пересмотреть процедуру банкротства физических лиц в Казахстане. Было предложено ввести следующие нормы:

  • расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство;
  • освободить гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства;
  • исключить из оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности факт отсутствия погашения перед кредиторами в течение 12 месяцев;
  • снять запрет на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности.

Что нужно знать про внесудебное банкротство

30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане. 3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство. Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

  • внесудебное банкротство;
  • судебное банкротство;
  • восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами при следующих условиях:

  • долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;
  • отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;
  • отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;
  • проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;
  • банкротство не применялось в течение семи лет.

Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить:

  • список кредиторов (кому должны) - с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;
  • копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057501-zhitel-kazahstana-obyavlen-bankrotom-iz-za-dolga-v-2978-tenge/

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