Житель Казахстана объявлен банкротом из-за долга в 2978 тенге

Из-за долга в 2978 тенге перед банком житель Казахстана подал заявление на банкротство. В Первом кредитном бюро предупредили казахстанцев о серьезных последствиях после процедуры, передает NUR.KZ.

Как сообщает Первое кредитное бюро в Telegram-канале, прием заявлений на внесудебное банкротство физлиц в стране стартовал в марте 2023 года. Так, до конца года казахстанцы подали около 77 тыс. обращений, а по 62 тыс. обращений пришел отказ.

"Статус банкрота получили почти 8,3 тыс. человек. Медианная сумма задолженности составила около 962 тыс. тенге, средняя сумма - около 1,6 млн тенге. Интересно, что минимальная сумма - всего 2978 тенге", - говорится в сообщении бюро.

Здесь же напомнили, что у банкротства есть серьезные последствия. Одно из важных - при получении статуса заявитель еще пять лет не сможет оформлять никакие займы в банках и МФО.

Напомним, что с марта прошлого года у казахстанцев с долгами появилась возможность пройти процедуру банкротства, если у них нет возможности обслуживать свои обязательства.

При этом, если размер задолженности перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами составляет не более 1 600 МРП (5 520 000 тенге в 2023 году) и у человека нет имущества, то он может пройти внесудебную процедуру банкротства. При наличии других видов долгов и имущества гражданин может рассчитывать на судебную процедуру.

В октябре прошлого года глава Минфина Ерулан Жамаубаев на парламентских слушаниях предложил пересмотреть процедуру банкротства физических лиц в Казахстане. Было предложено ввести следующие нормы:

расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство;

освободить гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства;

исключить из оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности факт отсутствия погашения перед кредиторами в течение 12 месяцев;

снять запрет на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности.

Что нужно знать про внесудебное банкротство

30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане. 3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство. Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами при следующих условиях:

долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;

отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;

проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;

банкротство не применялось в течение семи лет.

Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить: