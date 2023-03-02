Сколько нужно будет заплатить за судебное банкротство в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Скоро казахстанцам, у которых есть большие долги, станет доступна процедура судебного банкротства. О ее важных нюансах рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

Иногда человек может оказаться в жизненной ситуации, когда у него нет никакой возможности самостоятельно выплатить свои долги. Найти из нее выход может помочь процедура банкротства, которая в скором времени будет доступна казахстанцам.

Если общая задолженность гражданина перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами не превышает 1 600 МРП (5 520 000 тенге) и при этом у него нет имущества, то он сможет применить внесудебное банкротство.

Однако, если размер кредитов гражданина превышает 1 600 МРП или же у него есть долги перед другими кредиторами, а также собственность, например, жилье или автомобиль, то в этом случае ему будет доступна только процедура судебного банкротства, у которой есть свои нюансы.

Имущество должника

Первое, что нужно знать должнику, это то, что его имущество при судебном банкротстве будет выставлено на торги. Забрать могут даже единственное жилье, но при условии, что оно является предметом залога.

Вырученные с продажи имущества средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью.

Если после этого не удалось полностью закрыть все долги, то остаток будет списан, но при условии, что у должника нет признаков недобросовестности, то есть он не скрывает информацию о своем имуществе.

Стоит отметить, что списанию подлежит не все – долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, возмещение ущерба по уголовным правонарушениям, а также платежи в бюджет, взыскиваемые по решению суда, списанию не подлежат.

Должник, который решился на судебное банкротство, также должен понимать, что эта процедура не бесплатная. Ее будут осуществлять финансовые управляющие, в состав которых входят:

администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП;

профессиональные бухгалтера;

юридические консультанты;

аудиторы.

Их услуги платные, за счет имущества должника – одна минимальная зарплата в месяц (70 тысяч тенге в 2023 году). За граждан из социально уязвимых категорий, у которых нет имущества, услуги финуправляющих оплатит государство.

В целом, каждому казахстанцу с долгами, перед тем как начать процедуру банкротства, следует взвесить все "за" и "против". Дело в том, что банкроты не только лишатся своего имущества, но и попадут под серьезные ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2011417-skolko-nuzhno-budet-zaplatit-za-sudebnoe-bankrotstvo-v-kazahstane/