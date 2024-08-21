Упрощающие процедуру банкротства поправки вступили в силу в Казахстане

При объявлении себя банкротом казахстанцам больше не нужно указывать всех кредиторов и сумму долга. Также стали проще и другие механизмы процедуры. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане с 20 августа вступили в силу поправки, которые упрощают гражданам процедуру банкротства. Напомним, они были введены в рамках подписанного в июне президентом страны законопроекта по вопросам кредитования.

Это позволит большему числу граждан с неподъемными долгами объявить себя банкротом и улучшить свое финансовое состояние. О том, насколько проще стали процедуры, рассказали на портале "Учет".

Какие изменения вступили в силу:

упрощение подачи заявления на внесудебное банкротство: должник освобожден от обязанности указывать сведения о кредиторе, сумме долга или прикладывать какие-либо документы. Всю информацию будут брать из кредитных бюро;

должник освобожден от обязанности указывать сведения о кредиторе, сумме долга или прикладывать какие-либо документы. Всю информацию будут брать из кредитных бюро; уточнение срока отсутствия платежа: объявить себя банкротом можно при отсутствии погашения всех обязательств, но теперь платежи на сумму не более 1 МРП больше не будут учитываться, а срок отсутствия погашения по договорам, уступленным коллекторам, начнут рассчитывать с даты последнего платежа до передачи им прав;

объявить себя банкротом можно при отсутствии погашения всех обязательств, но теперь платежи на сумму не более 1 МРП больше не будут учитываться, а срок отсутствия погашения по договорам, уступленным коллекторам, начнут рассчитывать с даты последнего платежа до передачи им прав; расширение перечня кредиторов в процедуре внесудебного банкротства: теперь процедура распространяется на обязательства перед всеми организациями, имеющими права требования по договорам займа, кредита и микрокредита, независимо от их статуса, даже если они лишены лицензии или ликвидированы;

теперь процедура распространяется на обязательства перед всеми организациями, имеющими права требования по договорам займа, кредита и микрокредита, независимо от их статуса, даже если они лишены лицензии или ликвидированы; применение процедуры восстановления платежеспособности: восстановление платежеспособности теперь возможно даже при отсутствии просрочек по обязательствам и имущества, если у должника есть стабильный доход;

восстановление платежеспособности теперь возможно даже при отсутствии просрочек по обязательствам и имущества, если у должника есть стабильный доход; отмена запрета на выезд: теперь должник может выезжать из страны после утверждения плана восстановления платежеспособности;

теперь должник может выезжать из страны после утверждения плана восстановления платежеспособности; отмена требования по урегулированию долга: если срок отсутствия платежей превышает 12 месяцев, урегулирование долга до обращения за процедурой банкротства не требуется.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Таким образом, казахстанцы с долгами стали более социально защищенными, а процедура банкротства стала более доступной для тех, кто по каким-либо причинам не может обслуживать свои задолженности.

Напомним, возможность объявить себя банкротом у казахстанцев, имеющих просроченные долги, появилась 3 марта 2023 года. Всего доступно три процедуры:

внесудебное банкротство – для граждан без имущества, чьи долги перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами не превышают 1 600 МРП (5 907 200 тенге в 2024 году);

судебное банкротство – для граждан, у которых есть имущество или обязательства перед другими кредиторами, а также чьи долги перед банками, МФО и коллекторами превышают 1 600 МРП;

восстановление платежеспособности – если у заемщика есть доход и он готов обслуживать свои долги дальше.

По последним данным, с начала появления этой процедуры внесудебное банкротство прошли 14 809 граждан на сумму 30,0 млрд тенге, судебное банкротство проходят 200 человек, а процедуру восстановления платежеспособности – 4 человека.