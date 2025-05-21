Жилищные депозиты будут "сгорать" при досрочном погашении ипотеки в Казахстане

В "Отбасы банке" введут ограничения по досрочному погашению ипотек. При закрытии предварительного или промежуточного займа депозит нельзя будет сохранить. Зачем вводят это условие, читайте на NUR.KZ.

"Отбасы банк" в Казахстане работает в рамках системы жилищно-строительных сбережений, и его вкладчики могут рассчитывать на получение ипотечных займов под более низкие проценты, чем в целом предлагает рынок.

При этом, как отмечает портал "Крыша", в скором времени банк введет новые ограничения по досрочному погашению займов.

Для понимания: в "Отбасы банке" можно оформить предварительные, промежуточные, а также жилищные займы – последние являются самыми выгодными для граждан, но чтобы их получить, надо долгое время иметь открытый депозит в банке.

Первые же два вида доступны, если есть нужная сумма. При досрочном погашении таких займов с 2 июня "Отбасы банк" вводит новое ограничение – депозит будет использоваться в счет погашения долга, и сохранить его для следующей ипотеки, как раньше, будет нельзя.

Раньше казахстанцы могли взять промежуточный заем, через некоторое время досрочно его погасить и продолжить копить деньги на депозите, чтобы в будущем получить еще один кредит. Теперь так не получится.

По новым правилам:

весь депозит пойдет на закрытие долга; договор расторгается, и вклад закрывается; чтобы снова участвовать в системе ЖСС, нужно открыть новый депозит и копить заново.

Зачем вводят ограничения

Причина, по которой было принято решение изменить правила, кроется в самом механизме жилищных займов. Это модель взаимных накоплений, где вклад одних – источник кредитов для других. Схема работает только при долгосрочной вовлеченности участников.

У каждого вкладчика есть свой личный оценочный показатель (ОП), который зависит от срока действия депозита – чем дольше он открыт, тем выше ОП и тем выгоднее условия ипотеки.

Однако некоторые вкладчики использовали систему как "конвейер": брали заем, быстро его гасили, использовали тот же вклад, чтобы оформить новый кредит. То есть, вкладчик приобретал жилье, но депозит продолжал накапливать для него оценочный показатель.

По итогу: средства не задерживались в банке, другим вкладчикам не хватало денег, а в самом невыгодном положении оказывались те, кто копил средства больше трех лет.

Таким образом, новые ограничения, как считают эксперты, помогут выстроить честную и устойчивую систему. Под удар попадут только те, кто привык использовать вклад по нескольку раз, ведь после каждого досрочного погашения им придется открывать депозит с нуля.

Отметим, что система ЖСС может оказаться неудобной для некоторых граждан. Например, для тех, кто планирует покупку на вторичном рынке. В этом случае, возможно, стоит обратить внимание на предложения банков второго уровня.

Между тем важно помнить, что ипотека требует больших денежных вливаний на протяжении долгого времени. Ранее эксперты подсчитали примерную минимальную сумму, которую нужно зарабатывать, чтобы "вытянуть" жилищный кредит.

Также напомним, что в скором времени "Отбасы банк" превратится в национальный институт, который помимо займов, будет также заниматься и жилищной очередью в стране.