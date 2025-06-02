Как изъятия из ЕНПФ вызвали рост цен на жилье в Казахстане

Казахстанцы могут использовать свои накопления на покупку жилья. Однако эта возможность спровоцировала рост цен и снижение доступности жилой недвижимости для населения. Подробности читайте на NUR.KZ.

В январе 2021 года казахстанцы получили возможность использовать излишки своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Для изъятия вкладчикам доступны суммы сверх порога достаточности.

За все время, по данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), такой возможностью воспользовались 810 278 граждан на сумму свыше 3,9 трлн тенге.

При этом, согласно экономическому исследованию, которое было опубликовано на сайте Национального банка РК, отмечается, что у программы пенсионных изъятий есть и негативные последствия.

В частности, авторы исследования отмечают, что программа спровоцировала рост цен на жилье в среднем на 9-14% по Казахстану за период, включающий год до и год после 1 января 2021, а также создала беспрецедентный шок спроса на рынке недвижимости.

По логике вещей программа должна была привести к тому, что у большего количества казахстанцев наконец-то появится возможность приобрести жилье, однако на деле воспользоваться инструментом смогли только те, у кого были значительные пенсионные накопления в ЕНПФ.

Для остальных же граждан доступность жилья лишь снизилась, и это отчасти подтверждается данными по сделкам.

Так, средняя стоимость жилья в Астане за анализируемый период выросла в среднем на 42 доллара за квадратный метр (плюс 10%).

В Алматы средний ценник взлетел на 153 доллара (плюс 9%), в других крупных городах страны – на 70 долларов (плюс 13%), а в остальном Казахстане – на 58 долларов (плюс 14%).

По итогу из-за действия программы средняя стоимость квадратного метра через год после введения программы в столице достигла 802,91 доллара, а в Алматы – 958,03 доллара. В крупных городах ценник в среднем составил 511,36 доллара, а в остальном Казахстане – 347,29 доллара.

Размер покупаемого жилья уменьшился

Вместе с ростом цен на рынке жилья наблюдалась другая динамика – казахстанцы начали покупать квартиры поменьше:

в Астане средняя площадь снизилась с 60,15 кв.м до 57,24 кв.м.

в Алматы – с 59,23 кв.м до 55,83 кв.м.

в других городах – с 56,33 кв.м до 54,78 кв.м.

в регионах – с 51,85 кв.м до 50,59 кв.м.

Влияние пенсионных накоплений на рынок жилья. Источник: Национальный банк РК

Другими словами, несмотря на возможность использовать накопления, доступность жилья в Казахстане снизилась. Это притом, что страна в целом не отличалась "адекватным" уровнем обеспечения жилья по мировым меркам.

Согласно исследованию Всемирного банка, в 2018 году уровень владения жильем в Казахстане составлял 95%, однако на каждого человека приходилось всего по 23,9 квадратного метра жилья.

Для понимания, в Европе этот показатель составлял от 30 до 40 "квадратов", а в Америке и Австралии доходил до 89 квадратных метра на человека. При этом в 2022 году показатель в Казахстане стал еще ниже – 23,2 "квадрата".

Таким образом, как отмечают авторы исследования, улучшение жилищных условий части граждан через изъятие пенсионных излишков могло негативно отразиться на доступности жилья для остальных за счет удорожания стоимости недвижимости.

Кроме того, не стоит забывать, что использование пенсионных накоплений является палкой о двух концах: да, гражданин получает возможность разово улучшить свои условия жизни, однако за это он платит будущей пенсией, размер которой резко сократится.

Также напомним, что казахстанцы могут использовать свои накопления не только на улучшение жилищных условий, но и на лечение. Большая часть средств используется при оплате стоматологических услуг.