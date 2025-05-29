Новую схему списания обманом выданных кредитов хотят внедрить в Казахстане

Зампред АРРФР Олжас Кизатов в кулуарах сената рассказал о планах по пересмотру порядка списания мошеннических кредитов, передает корреспондент NUR.KZ.

Олжас Кизатов сообщил, что действующая сейчас норма предполагает, что мошеннические кредиты списываются только по решению суда.

"В рамках данного законопроекта (поправки по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг - прим. ред.) мы вводим новый механизм досудебного списания мошеннических займов.

В случае, если банк или микрофинансовая организация нарушают требование по обязательному присутствию для отдельных категорий граждан в период охлаждения, который мы тоже вводим в рамках данного законопроекта, или требование по получению дополнительного согласия на получение кредита, это легко администрируется и доказывается. Банки или микрофинансовые организации обязаны до суда списать эти кредиты", - сказал он.

Напомним, также ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финрынка прокомментировали рассылку в Сети о списании кредитов, оформленных мошенническим способом. В АРРФР сообщили, что рассылка - фейк, и вновь напомнили о готовящихся, обсуждаемых сейчас поправках в законодательство по этому вопросу.

А до этого глава АРРФР Мадина Абылкасымова рассказала, как столкнулась с одним из способов онлайн-мошенничества в Казахстане.

Тогда же предложение запрета выдачи кредитов онлайн глава финрегулятора назвала преждевременным, а зампред Нацбанка - шагом назад. Вместо этого они предлагали рассмотреть ряд других механизмов, которые позволят лучше бороться с онлайн- мошенничеством.

В частности, глава АРРФР рассказала о работе над вопросом возмещения ущерба гражданам, на которых оформили мошеннические кредиты. По ее словам, предусмотрено списание задолженности, если кредит был оформлен без личного участия заемщика.

Напомним, с 20 августа прошлого года кредиторов Казахстана обязали списывать незаконно оформленные на граждан займы и "замораживать" их во время расследования дела по мошенничеству.

С 1 сентября кредиторы также должны списывать любые займы, которые были оформлены на гражданина, у которого установлен добровольный отказ на получение кредита. Ранее мы писали, что более 500 тыс. казахстанцев оформили запрет на кредиты, чтобы избежать мошенничества. Теперь банки не должны выдавать им новые займы.

Добавим, несмотря на развитие различных систем киберзащиты, мошенники придумывают новые способы хищения личных данных казахстанцев. Они могут даже оформить кредиты на своих жертв. Что делать, если обнаружили чужой кредит, оформленный на свое имя в Казахстане, мы писали здесь.