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Когда казахстанцам начнут списывать незаконно оформленные кредиты

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Часы лежат на монетах тенге
Часы и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При добровольном отказе от получения кредитов казахстанцы получают защиту от мошенников. С 1 сентября им начнут списывать незаконно оформленные займы. Подробнее о законе узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане активно разрабатывают различные механизмы борьбы с мошенничеством. Например, недавно стало известно, что в стране запустят Антифорд-центр, который сможет выявлять и оперативно блокировать подозрительные транзакции в режиме реального времени.

Однако на этом защита граждан не заканчивается. Как известно, каждый казахстанец может в любой момент оформить добровольный отказ от получения кредитов. При наличии данной услуги банки и микрофинансовые организации не должны выдавать на имя оформившего ее пользователя новые займы.

Данный механизм также подразумевает, что казахстанцам будут списывать кредиты, которые были на них оформлены в период запрета. Однако пока защита не работает в полную силу.

Как сообщил медиа-портал FinGramota, заемщики будут освобождены от погашения займа, выданного кредитной организацией при наличии добровольного отказа на оформление кредита с 1 сентября 2024 года.

"Если гражданин установил добровольный отказ от получения кредита, но в этот период на него незаконно был оформлен кредит, то банк или МФО обязаны будут списать долг", – отметили эксперты.

Смартфон лежит на деньгах
Онлайн-кредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, в Казахстане также была введена обязательная биометрическая проверка при оформлении онлайн-кредитов. С 20 августа текущего года эта норма будет действовать официально.

При этом дополнительно на подзаконном уровне Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка устанавливает требование при выдаче кредитов в Интернете использовать технологии, которые позволяют отличить живого человека от маски или дипфейка.

Также в стране возьмут под контроль так называемый "кредитный шоппинг" – когда заемщик мог в течение дня оформить несколько кредитов, увеличивая свою долговую нагрузку. Иногда такой схемой пользовались и мошенники.

С 1 октября 2024 года эта "лазейка" будет закрыта. Законом вводится обязанность банков и МФО передавать сведения по поступившим заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро в режиме реального времени. То есть оформить сразу несколько займов в разных организациях больше не получится.

Напомним, в октябре 2022 года уже вводили похожее требование, но оно касалось информации об уже выданных займах, а не заявках на кредит. Тогда удалось сократить случаи "кредитного шоппинга", а также ограничить возможности мошенников.

Все эти нормы вводятся недавним законом, который был подписан президентом Казахстана. Напомним, в рамках него также предусматривается запрет на начисление пени по просроченным кредитам и передачу их коллекторам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2127912-kogda-kazahstancam-nachnut-spisyvat-nezakonno-oformlennye-kredity/

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