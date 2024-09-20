Сколько казахстанцев смогут списать незаконно оформленные на них кредиты

Более 500 тыс. казахстанцев оформили запрет на кредиты, чтобы избежать мошенничества. Теперь банки не должны выдавать им новые займы, а если это произойдет, их спишут. Подробнее читайте на NUR.KZ.
Для казахстанцев доступна услуга по добровольному отказу от кредитов. При ее оформлении гражданин буквально запрещает банкам и микрокредитным организациям (МФО) выдавать на свое имя новые займы. Их не получится оформить ни мошенникам, ни самому человеку, который оформил запрет.
"Когда используется данная опция, в кредитной истории заемщика появляется отметка о том, что он решил временно отказаться от получения кредитов. Кредитная организация, запрашивая данные из кредитных бюро, видит такую отметку об ограничении и автоматически принимает решение не выдавать заем клиенту", – рассказывают аналитики портала FinGramota.
По сути, ограничивая себя, казахстанцы могут полностью защититься от мошенников и чужих кредитов. Ведь, даже если произойдет ошибка и банк или МФО по какой-то причине все же выдаст заем, его в итоге придется списать из-за оформленного ранее запрета.
Поэтому в случае установления добровольного отказа от кредитов рекомендуется периодически проверять его наличие в кредитной истории. Ведь кредитные организации обязаны списывать займы, оформленные только в период запрета.
Такую защиту от мошенников, как отмечают аналитики, уже установили 596 808 граждан, что говорит о востребованности данной услуги.
"Выписать стоп" кредитам можно, оформив услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" через мобильное приложение eGov mobile или на портале "Электронного правительства".
Для того чтобы воспользоваться услугой через смартфон, необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov mobile и перейти в раздел "Услуги";
- во вкладке "Налоги и финансы" нужно выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";
- заполнить необходимые поля и подписать заявку.
Также можно подключить данную услугу и через компьютер. Для этого нужно:
- авторизоваться на портале "Электронного правительства" (egov.kz);
- зайти в раздел "Сервисы", найти услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" и нажать на кнопку "Заказать услугу онлайн";
- заполнить заявку и подписать ее через ЭЦП.
Стоит отметить, что раньше эту услугу можно было подключать лишь на некоторое время (максимум на 6 месяцев), а после, чтобы оставаться защищенным, нужно было переоформлять запрет заново. Но теперь запрет оформляется бессрочно, пока сам пользователь его не отменит.
Впрочем, его можно отключить в любой момент. Для этого нужно снова выбрать эту же услугу, а после вопроса "Хотите ли отписаться?" ответить "Да".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2163958-skolko-kazahstancev-smogut-spisat-oformlennye-na-nih-moshennicheskie-kredity/