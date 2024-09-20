Сколько казахстанцев смогут списать незаконно оформленные на них кредиты

Более 500 тыс. казахстанцев оформили запрет на кредиты, чтобы избежать мошенничества. Теперь банки не должны выдавать им новые займы, а если это произойдет, их спишут. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Для казахстанцев доступна услуга по добровольному отказу от кредитов. При ее оформлении гражданин буквально запрещает банкам и микрокредитным организациям (МФО) выдавать на свое имя новые займы. Их не получится оформить ни мошенникам, ни самому человеку, который оформил запрет.

"Когда используется данная опция, в кредитной истории заемщика появляется отметка о том, что он решил временно отказаться от получения кредитов. Кредитная организация, запрашивая данные из кредитных бюро, видит такую отметку об ограничении и автоматически принимает решение не выдавать заем клиенту", – рассказывают аналитики портала FinGramota.

По сути, ограничивая себя, казахстанцы могут полностью защититься от мошенников и чужих кредитов. Ведь, даже если произойдет ошибка и банк или МФО по какой-то причине все же выдаст заем, его в итоге придется списать из-за оформленного ранее запрета.

Поэтому в случае установления добровольного отказа от кредитов рекомендуется периодически проверять его наличие в кредитной истории. Ведь кредитные организации обязаны списывать займы, оформленные только в период запрета.

Такую защиту от мошенников, как отмечают аналитики, уже установили 596 808 граждан, что говорит о востребованности данной услуги.

"Выписать стоп" кредитам можно, оформив услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" через мобильное приложение eGov mobile или на портале "Электронного правительства".

Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для того чтобы воспользоваться услугой через смартфон, необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении eGov mobile и перейти в раздел "Услуги";

во вкладке "Налоги и финансы" нужно выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

заполнить необходимые поля и подписать заявку.

Также можно подключить данную услугу и через компьютер. Для этого нужно:

авторизоваться на портале "Электронного правительства" (egov.kz);

зайти в раздел "Сервисы", найти услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" и нажать на кнопку "Заказать услугу онлайн";

заполнить заявку и подписать ее через ЭЦП.

Стоит отметить, что раньше эту услугу можно было подключать лишь на некоторое время (максимум на 6 месяцев), а после, чтобы оставаться защищенным, нужно было переоформлять запрет заново. Но теперь запрет оформляется бессрочно, пока сам пользователь его не отменит.

Впрочем, его можно отключить в любой момент. Для этого нужно снова выбрать эту же услугу, а после вопроса "Хотите ли отписаться?" ответить "Да".