Списание мошеннических кредитов в Казахстане: в АРРФР отреагировали на рассылку в Сети

В Агентстве РК по регулированию и развитию финрынка прокомментировали рассылку в Сети о списании кредитов, оформленных мошенническим способом, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Распространяемая в социальных сетях информация о списании кредитов, оформленных мошенническим способом, не соответствует действительности. Агентство рекомендует доверять официальным источникам информации", - отмечается в сообщении на сайте.

В ведомстве напомнили, что в республике на постоянной основе принимаются меры по защите граждан от мошенничества. Так, законодательно усилена защита прав граждан, на которых оформлены фиктивные кредиты:

с 20 августа 2024 года введена обязанность кредиторов приостановить начисление вознаграждения и претензионно-исковую работу на весь период проведения следственных мероприятий по мошенническим кредитам;

требования к клиенту по фиктивным кредитам прекращаются по вступившему в законную силу решению суда, в котором установлен факт оформления займа мошенническим способом без участия клиента;

с 1 сентября 2024 года введена обязанность кредиторов списать долг по кредитам граждан, незаконно оформленным в период установления добровольного отказа от получения кредита (услуга "Стоп-кредит").

"В настоящее время в целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг депутатским корпусом инициированы дополнительные законодательные изменения, направленные на снижение случаев финансового мошенничества.

Поправки включают введение "периода охлаждения" в 24 часа при выдаче онлайн-займов, запрет для банков и МФО на заключение договоров займа с гражданами, впервые получающими кредиты, без их личного присутствия в отделении кредитора.

Рассматривается также введение требования по заключению договора потребительского займа с отдельными категориями граждан только после получения их согласия на заключение такого договора", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для усиления деятельности Антифрод-центра Нацбанка к нему будут подключены операторы сотовой связи, правоохранительные и специальные госорганы с целью оперативного обмена сведениями и блокирования мошеннических номеров, транзакций.

Что касается лиц, включенных в "черный" список Антифрод-центра, - им ограничат доступ к финансовым услугам.

Напомним, ранее глава АРРФР Мадина Абылкасымова рассказала, как столкнулась с одним из способов онлайн-мошенничества в Казахстане.

Тогда же предложение запрета выдачи кредитов онлайн глава финрегулятора назвала преждевременным, а зампред Нацбанка - шагом назад. Вместо этого они предлагали рассмотреть ряд других механизмов, которые позволят лучше бороться с онлайн- мошенничеством.

В частности глава АРРФР рассказала о работе над вопросом возмещения ущерба гражданам, на которых оформили мошеннические кредиты. По ее словам, предусмотрено списание задолженности, если кредит был оформлен без личного участия заемщика.

Напомним, с 20 августа кредиторов Казахстана обязали списывать незаконно оформленные на граждан займы и "замораживать" их во время расследования дела по мошенничеству.

Также с 1 сентября кредиторы также должны будут списывать любые займы, которые были оформлены на гражданина, у которого установлен добровольный отказ на получение кредита. Ранее мы писали, что более 500 тыс. казахстанцев оформили запрет на кредиты, чтобы избежать мошенничества. Теперь банки не должны выдавать им новые займы.

Добавим, несмотря на развитие различных систем киберзащиты, мошенники придумывают новые способы хищения личных данных казахстанцев. Они могут даже оформить кредиты на своих жертв. Что делать, если обнаружили чужой кредит, оформленный на свое имя в Казахстане, мы писали здесь.