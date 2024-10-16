"Это шаг назад": идею запретить онлайн-кредиты прокомментировали в финрегуляторе и Нацбанке

Глава АРРФР и зампред Нацбанка сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировали предложение запретить онлайн-выдачу кредитов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова сообщила, что поступило предложение касательно запрета выдачи кредитов электронным способом.

Однако, по ее словам, в настоящее время все банковские финансовые услуги онлайн через банковские приложения оказываются.

"Произошла цифровизация всех услуг - это затрагивает интересы большого количества казахстанцев, которые каждый день данными услугами пользуются. В этой связи, чтобы не ограничивать казахстанцам доступ к онлайн-услугам, к онлайн-кредитованию, мы считаем, что введение прямого такого запрета на онлайн-займы является преждевременным, предлагаем рассмотреть ряд других механизмов, которые позволят лучше бороться с онлайн- мошенничеством", - добавила она.

По ее словам, финансовым сообществом рассматривается ряд предложений.

"Мы рассматриваем введение периода "охлаждения" между подачей заявки на выдачу кредита и получения его одобрения для высокорисковых операций и по определенным, наиболее уязвимым, слоям населения", - отметила глава АРРФР.

Ее поддержал зампред Нацбанка Виталий Тутушкин.

"Нацбанк считает, что полный запрет предоставления онлайн-услуг - это шаг назад. Мы согласны, что необходимо ужесточать меры, точнее ужесточать контроль по предоставлению банковских услуг электронным способом", - добавил он.

Также сегодня глава АРРФР рассказала о работе над вопросом возмещения ущерба гражданам, на которых оформили мошеннические кредиты. По ее словам, предусмотрено списание задолженности, если кредит был оформлен без личного участия заемщика.

Напомним, с 20 августа кредиторов Казахстана обязали списывать незаконно оформленные на граждан займы и "замораживать" их во время расследования дела по мошенничеству.

Также с 1 сентября кредиторы также должны будут списывать любые займы, которые были оформлены на гражданина, у которого установлен добровольный отказ на получение кредита. Ранее мы писали, что более 500 тыс. казахстанцев оформили запрет на кредиты, чтобы избежать мошенничества. Теперь банки не должны выдавать им новые займы.

Также напомним, в конце августа петицию за запрет онлайн-кредитов в Казахстане отклонили до начала голосования - на основании отсутствия правового механизма рассмотрения петиции по данной теме.

Добавим, несмотря на развитие различных систем киберзащиты, мошенники придумывают новые способы хищения личных данных казахстанцев. Они могут даже оформить кредиты на своих жертв. Что делать, если обнаружили чужой кредит, оформленный на свое имя в Казахстане, мы писали здесь.