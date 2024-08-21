Банки обязали списывать оформленные мошенниками кредиты в Казахстане

С 20 августа кредиторов Казахстана обязали списывать незаконно оформленные на граждан займы и "замораживать" их во время расследования дела по мошенничеству. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане активно борются с мошенниками, однако не всегда успешно. В таких случаях граждане могут не просто потерять свои деньги, но и получить "бонусом" кредиты, которые на них оформили аферисты.

Списание таких кредитов может стать эффективным инструментом защиты граждан и заставить банки и микрофинансовые организации (МФО) усилить свою защиту от мошенничества.

Как сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, с 20 августа подобное постановление вступило в действие. Оно обязывает кредиторов останавливать начисление вознаграждения и претензионно-исковую работу, если начинаются следственные мероприятия по кредитам, оформленным мошенниками.

А если решением суда будет установлен факт оформления займа мошенническим способом без участия клиента, то кредиторы вообще должны будут полностью списать кредит пострадавшего заемщика.

Другими словами, если выяснится, что кредит оформили мошенники, кредитор должен будет сначала его "заморозить", а после того, как в суде будет доказан факт мошенничества – полностью его списать.

Напомним, с 1 сентября кредиторы также должны будут списывать любые займы, которые были оформлены на гражданина, у которого установлен добровольный отказ на получение кредита.