Банки хотят обязать возмещать казахстанцам ущерб за мошеннические кредиты

На заседании мажилиса глава АРРФР рассказала о работе над вопросом возмещения ущерба гражданам, на которых оформили мошеннические кредиты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вопрос, над которым мы работаем – это возможность возместить гражданам ущерб, который они понесли в результате оформления на них мошеннических кредитов. В начале этого года на уровне закона была предусмотрена норма по введению добровольного отказа от выдачи кредитов. Данная норма работает: 700 тысяч человек уже поставили отметку о добровольном отказе в eGov. Теперь, если будет выдан кредит при наличии данной отметки, то по решению суда в обязательном порядке такой кредит будет списан заемщику.

Во-вторых, также у нас предусмотрено списание задолженности, если кредит был оформлен без личного участия заемщика. То есть, каким-то образом был получен доступ к его персональным данным, и он сам не принимал в этом участие", – заявила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Она добавила, что в АРРФР будут рассматривать расширение критериев и оснований для списания мошеннических кредитов для защиты прав граждан.

Напомним, с 20 августа кредиторов Казахстана обязали списывать незаконно оформленные на граждан займы и "замораживать" их во время расследования дела по мошенничеству.

Также с 1 сентября кредиторы также должны будут списывать любые займы, которые были оформлены на гражданина, у которого установлен добровольный отказ на получение кредита.

Ранее мы также писали, что более 500 тыс. казахстанцев оформили запрет на кредиты, чтобы избежать мошенничества. Теперь банки не должны выдавать им новые займы.

Несмотря на развитие различных систем киберзащиты, мошенники придумывают новые способы хищения личных данных казахстанцев. Они могут даже оформить кредиты на своих жертв. Что делать, если обнаружили чужой кредит, оформленный на свое имя в Казахстане, мы писали здесь.