Что делать, если обнаружили чужой кредит, оформленный на свое имя в Казахстане

Несмотря на развитие различных систем киберзащиты, мошенники придумывают новые способы хищения личных данных казахстанцев. Они могут даже оформить кредиты на своих жертв, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане мошенники оформляют кредиты на чужие имена. Аналитики Telegram-канала the HODL советуют получить кредитный отчет и написать заявление кредитору.

Кредиторы обязаны предоставить копии договоров. В случае отказа можно жаловаться в Агентство РК по регулированию финансового рынка и обратиться в полицию для экспертизы.

Если факт мошенничества не признается, следует подать иск в суд для признания сделки недействительной и списания долга. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

В современном мире кредитные мошенники не устают изобретать новые схемы для кражи персональных данных с целью оформления кредитов на имя ничего не подозревающих граждан.

Такая практика встречается и в Казахстане. Какие действия помогут избавиться от навязанного долга, рассказали аналитики Telegram-канала the HODL.

Самые важные шаги

Как указывается в источнике, при обнаружении неизвестного займа, оформленного на свое имя, казахстанцы должны принять определенные меры для защиты своих интересов.

Так, в первую очередь потребуется получить кредитный отчет – для этого надо обратиться в Государственное кредитное бюро или в Первое кредитное бюро. Он поможет узнать все детали по оформленному на вас кредиту (сумма, название банка или микрофинансовой организации, даты и так далее).

Затем потребуется обратиться непосредственно к кредитору – после выяснения кредитной организации, нужно написать заявление в эту компанию, указав все известные вам детали.

В случае утери банковской карты или удостоверения личности, приложите соответствующие справки. Потребуйте проведения служебного расследования. Обязательно зарегистрируйте заявление и получите регистрационный номер с датой принятия.

"Кроме того, кредитная организация должна предоставить вам копии договора, приложений к нему и документов, удостоверяющих личность, а также реквизиты счета, на который переведены деньги. Вам необходимо будет уточнить данные сотрудника, выдавшего кредит и оформлявшего договор.

В случае отказа кредитной организации в предоставлении документов вы можете подать жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка", – отмечают в источнике.

Подача заявления в полицию также необходима. Назначенная почерковедческая экспертиза установит, что подпись в договоре не ваша.

Деньги. Иллюстративное фото: johan10/Getty Images

Дополнительные меры

Если кредит был оформлен через кредитоматы, нужно запросить видеозаписи, которые помогут идентифицировать мошенника.

А при оформлении онлайн-кредита полиция сможет определить злоумышленников по IP-адресам. Помните, что мошенниками могут быть не только незнакомцы, но и близкие вам люди, которым вы доверяли свои документы.

"Если кредитная организация не найдет доказательств того, что деньги по вашему удостоверению получили мошенники, необходимо подать иск в суд по месту жительства о признании сделки недействительной", – сообщают в the HODL.

При этом можно будет выдвинуть следующие требования в рамках иска:

прекращение выставления требований по оплате долга;

списание задолженности;

направление в кредитное бюро письма об исключении информации о чужом займе из вашей кредитной истории.

Подобные ситуации чаще всего возникают из-за кражи или даже добровольной передачи личных данных в чужие руки. Поэтому следует внимательно проверять сайты и прочие ресурсы, в которых вводится информация о себе, банковской карте и так далее.

Напомним, что также важно не передавать данные из SMS-уведомлений третьим лицам.