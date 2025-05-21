Создать специальную ипотеку под 5% в Казахстане предложил депутат

На заседании мажилиса депутат Ерлан Саиров предложил ввести специальную льготную ипотеку под 5% для тех, кто живет в маленьких городах и селах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил депутат Ерлан Саиров, подобную ипотечную программу "Отбасы банка" под названием "Асыл Мекен" запускали как пилот, но затем прекратили финансирование.

"Фракция Amanat считает, что правительство не должно относиться к поручению главы государства с равнодушием. Необходимо увеличить финансирование программы "Асыл мекен", обеспечить ее постоянную реализацию по всей стране, включая малые города, с ежегодным выделением средств из республиканского бюджета.

Разработать ипотечные продукты, адаптированные под сельскую местность, создать льготные ипотечные программы для жителей сел, моно- и малых городов с пониженной ставкой до 5% и первоначальным взносом от 10%", - заявил депутат.

В апреле сообщалось, что в регионах Казахстана запустят ипотеку "Орда Аймақ", по которой можно будет приобрести жилье в строящихся жилых комплексах. На каких условиях будет выдаваться заем, можно прочитать тут.

Ранее мы писали, что в Казахстане действует множество региональных жилищных программ для молодых, работающих казахстанцев. Под льготный процент можно приобрести жилье в некоторых городах и областях страны.

Также мы писали, что получить льготный ипотечный заем могут только те граждане, у которых нет собственного жилья. Это касается также и членов семьи. При этом не допускаются и те, у кого выявлены факты преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет.