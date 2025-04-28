Депозиты населения снова стремятся к рекорду в Казахстане

За месяц жители Казахстана увеличили свои депозиты на 0,52%, или на 140 млрд тенге. Общая сумма достигла 24,2 трлн тенге. Под какие проценты население открывало вклады, узнали журналисты NUR.KZ.

Депозиты казахстанцев растут второй месяц подряд. Согласно данным Национального банка РК, в марте общая сумма вкладов населения достигла 24,2 трлн тенге – это примерно на 0,52%, или на 140 млрд тенге больше, чем было в феврале.

Примечательно, что текущий объем депозитов сразу на 18,12% больше, чем было год назад, но примерно на 1,46% меньше, чем в декабре 2024 года – в январе впервые за год был зафиксирован резкий отток средств с вкладов казахстанских банков.

При этом в конце прошлого года наблюдался рекорд – на депозитах населения Казахстана скопилось 24,5 трлн тенге.

Объем депозитов физических лиц в банках Казахстана. Источник: Национальный банк РК

В целом за месяц объем средств на текущих тенговых счетах и депозитах до востребования уменьшился на 0,85%, до 2,1 трлн тенге, а на валютных, наоборот, вырос сразу на 2% – до 1,1 трлн тенге. Условные вклады в тенге выросли на 2,78%, до 5,4 млрд тенге, а валютные – на 1,59%, до 64 млн тенге.

Срочные депозиты (куда по методологии Нацбанка входят и несрочные вклады) незначительно колебались: тенговые выросли на 0,06%, до 13,1 трлн тенге, а валютные уменьшились на 0,4%, до 4,9 трлн тенге.

Валютные вклады стремительно растут

Особняком в марте стояли сберегательные вклады, которые показали стремительный рост. Тенговые депозиты за месяц выросли на 5,04%, до 3 трлн тенге, а валютные вообще показали прирост сразу на 32,26% и достигли 21 млрд тенге.

Вполне возможно, что такому росту способствовало ослабление тенге – вероятно, что население стремилось защитить свои сбережения, открывая валютные сберегательные счета.

Объем депозитов физических лиц в банках Казахстана

(март 2025 года) Вид депозита Тенге Валюта Текущие счета/до востребования 2,1 трлн тенге 1,1 трлн тенге Условные 5,4 млрд тенге 64 млн тенге Срочные 13,1 трлн тенге 4,9 трлн тенге Сберегательные 3,0 трлн тенге 21,0 млрд тенге Общая сумма 18,1 трлн тенге 6,0 трлн тенге По данным Национального банка РК

Под какие проценты открывали вклады казахстанцы

В марте население Казахстана открывало вклады на более выгодных условиях, чем месяцем ранее.

Средняя ставка вознаграждения, по данным Нацбанка, за месяц выросла на 0,3 процентного пункта (п.п.) и составила 13,6% годовых по тенговым вкладам. У валютных депозитов ставка, как и прежде, не превышает 1%.

Отметим, что рост наблюдается почти по всем видам депозитов, независимо от их срока – исключением стали условные счета, у которых ставка снизилась на 2,5 п.п. – до 4,3%.

У срочных в среднем ставка также составляет 13,6%. При этом показатель сильно варьируется в зависимости от того, на какой срок был открыт вклад.

Среднерыночная ставка по привлеченным депозитам в Казахстане

(март 2025 года) Срок/вид депозита Ставка Средняя ставка 13,6% До востребования 0,1% Условные 4,3% Срочные (средняя) 13,6% 1 месяц 14,3% 1-3 месяца 15,7% 3-12 месяцев 13,8% 1-5 лет 13,4% Свыше 5 лет 2,2% По данным Национального банка РК

Важно учесть, что здесь указаны среднерыночные ставки вознаграждения, по которым казахстанцы открывали вклады. На деле во многих банках можно открыть депозиты под более выгодные проценты. Например, ранее стало известно, что в апреле большинство банков предлагает открыть несрочный депозит по ставке от 15% и выше.

Также ранее стало известно, что банки начали массово поднимать ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам. О том, как они изменились, можно узнать здесь.