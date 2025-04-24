Под какие проценты можно открыть популярные депозиты в Казахстане

Пользующиеся популярностью несрочные вклады можно открыть в 15 казахстанских банках. Ставки вознаграждения варьируются от 5,72% до 15,7%. Подробнее о депозитном рынке читайте в материале NUR.KZ.

Несрочные депозиты в Казахстане являются самыми популярными. Все благодаря их гибким условиям. Такие вклады можно в любой момент пополнять, а также при необходимости снять с них деньги без опасения, что накопленное вознаграждение "сгорит".

Такие депозиты на данный момент можно открыть в 15 банках второго уровня. Как отмечает портал Ranking.kz, на текущий момент средняя годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) среди них составляет 14,4%, что заметно выше инфляции в стране.

Для объективности аналитики взяли в расчет только несрочные вклады на 12-13 месяцев, срок которых, как правило, автоматически продлевается банками.

Как оказалось, самый выгодный несрочный депозит на год можно открыть в "Евразийском банке" – здесь ГЭСВ в апреле составила 15,7%. Следом идет Freedom Bank со ставкой в 15,6%, а замыкают тройку лидеров KZI Bank и "Банк ЦентрКредит" с 15,5%. Минимальная ставка зафиксирована в "Банке Китая в Казахстане" – 5,72%.

Чтобы открыть такой вклад, казахстанцам не нужно иметь большие суммы на руках. Большинство банков требуют от вкладчиков чисто номинальные взносы.

Самая большая минимальная сумма для открытия депозита у банка "ВТБ (Казахстан)" – 15 тыс. тенге. Altyn Bank поставил порог в 10 тыс. тенге, а Bereke Bank, "Нурбанк" и KZI Bank – по 5 тыс. тенге каждый.

В остальных банках несрочный вклад можно открыть, имея на руках 1 000 тенге, а во Freedom Bank вообще достаточно 500 тенге.

Ставки по несрочным депозитам в апреле. Инфографика: ranking.kz

Напомним, казахстанские банки также предлагают гражданам срочные и сберегательные вклады. Они имеют более жесткие требования и, как правило, не позволяют снимать деньги без потери вознаграждения, однако по некоторым из них ставки достигают 18,5%.

Также отметим, что по последним данным на своих депозитах клиенты казахстанских банков уже накопили более 24 трлн тенге, причем большая часть средств хранится в тенге, а не в иностранной валюте.