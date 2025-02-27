Депозиты населения уменьшились в Казахстане

За месяц общий объем депозитов казахстанцев уменьшился сразу на 2,08%, или более чем на 500 млрд тенге. "Просели" и долларовые, и тенговые вклады. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Весь последний год объем депозитов физических лиц в казахстанских банках безостановочно рос, обновляя рекорды. Однако в январе 2025 года произошло резкое снижение.

Согласно данным Национального банка РК, банковские вклады населения "обеднели" на 2,08% за месяц, или примерно на 510 млрд тенге – до 24,01 трлн тенге.

Объем депозитов физических лиц в банках Казахстана. Источник: Национальный банк РК

Примечательно, что уменьшились почти все виды депозитов, как в тенге (на 2,26%), так и в иностранной валюте (на 1,54%). По состоянию на 1 января общий объем тенговых вкладов составил чуть более 18 трлн тенге, а так называемых "долларовых" – почти 6 трлн в пересчете на тенге.

Сильнее всего "просели" текущие счета и вклады до востребования: тенговые – на 17,45% за месяц, а в иностранной валюте – на 1,84%. Условные вклады в валюте уменьшились на 1,49%, а в тенге – увеличились на 0,02%.

Срочные и несрочные вклады за месяц также уменьшились: "долларовые" – на 1,48%, а тенговые – на 0,28%.

Исключением из общей картины стали лишь сберегательные вклады, которые, как правило, отличаются самыми высокими процентными ставками, но и очень жесткими условиями. Депозиты в тенге за месяц выросли на 2,49%, а в иностранной валюте – на 2,39%.

Депозиты физических лиц в казахстанских банках

на 1 января 2025 года (млн тенге) Вид

депозита Валюта Сумма К декабрю

2024 г. К январю

2024 г. Текущие

счета в тенге 2 102 422 -17,45% 15,22% в инвалюте 1 092 421 -1,84% 6,72% Условные

вклады в тенге 5 189 0,02% 22,11% в инвалюте 66 -1,49% 247,37% Срочные

вклады в тенге 13 253 057 -0,28% 18,95% в инвалюте 4 850 196 -1,48% 14,28% Сберегательные

вклады в тенге 2 691 744 2,49% 65,91% в инвалюте 15 621 2,39% 7,24% Всего 24 010 716 -2,07% 20,66% По данным Национального банка РК

Примечательно, что последний раз депозиты уменьшились ровно год назад, также в январе. Тогда сумма вкладов "просела" примерно на те же 500 млрд тенге (до 19,9 трлн тенге) после беспрерывного роста в течение года. Поэтому текущее падение не является чем-то особенным.

Напомним, депозиты являются одним из самых простых способов сохранить и приумножить свои накопления, при этом они не являются рискованными инвестициями, как покупка акций, ведь средства на вкладах находятся под гарантией сохранности.

Между тем недавно аналитики выяснили, что молодые казахстанцы все реже предпочитают открывать депозиты, а многие из них вовсе не доверяют классическим финансовым инструментам, предпочитая альтернативы.

Также ранее выяснилось, что у многих казахстанцев вовсе нет серьезных сбережений – они живут без "подушки безопасности" в виде отложенных средств.