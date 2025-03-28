Казахстанцы снова увеличивают свои валютные депозиты

За месяц общий объем депозитов физических лиц в казахстанских банках увеличился до 24,02 трлн тенге. Основной рост произошел за счет валютных вкладов. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В начале 2025 года депозитный рынок в Казахстане немного просел. Вклады населения уменьшились как в тенге (на 2,26%), так и в иностранной валюте (на 1,54%). Произошло это впервые за год.

Однако, согласно данным Национального банка РК, февраль показал обратную картину. Личные банковские вклады физических лиц начали медленно "ползти" вверх и за месяц увеличились на 0,05% – до 24,02 трлн тенге. Примечательно, что рост произошел в первую очередь за счет депозитов в иностранной валюте.

Так, вклады в тенге за месяц просели на 0,33% – до 18 трлн тенге, а валютные, наоборот, выросли на 1,18%, превысив 6 трлн тенге.

Сильнее всего уменьшились тенговые срочные вклады – на 1,4% за месяц, до 13,1 трлн тенге. А текущие счета и вклады до востребования в тенге уменьшились на 0,3%, до 2,1 трлн тенге.

При этом сберегательные депозиты в национальной валюте, наоборот, за месяц выросли сразу на 5%, до 2,8 трлн тенге.

Что касается валютных вкладов, то здесь за месяц уменьшился объем только у условных – на 4,5%. Но в перерасчете на тенге он составляет всего 63 млн.

Текущие счета в иностранной валюте выросли до 1,1 трлн, срочные вклады превысили 4,9 трлн, а сберегательные достигли почти 15,9 млрд в пересчете на тенге.

Депозиты физических лиц

(февраль 2025 года) Вид депозита Тенге Валюта Текущие счета и до востребования 2,1 трлн тенге 1,1 трлн тенге Условные вклады 5,2 млрд тенге 63,0 млн тенге Срочные вклады 13,1 трлн тенге 4,9 трлн тенге Сберегательные вклады 2,8 трлн тенге 15,9 млрд тенге Всего 18,0 трлн тенге 6,0 трлн тенге По данным Национального банка РК

Примечательно, что такой заметный "перекос" в сторону валютных депозитов совпал со снижением среднерыночной ставки вознаграждения по открытым в феврале банковским вкладам. Если в январе она составляла 13,5%, то в феврале, по данным Нацбанка, снизилась до 13,3%, тогда как у валютных вкладов осталась неизменной – 0,9%.

В частности, уменьшилась средняя ставка по тенговым депозитам, которые были открыты на срок от года до пяти лет – с 13,4% до 13,3%.

При этом важно отметить, что на деле некоторые банки в феврале и даже в марте повышали ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам.

Падение среднерыночного показателя, а также факт прироста сберегательных депозитов может говорить о том, что казахстанцы стали чаще открывать долгосрочные вклады с более низкой, но фиксированной ставкой.

Между тем ранее стало известно, что у абсолютного большинства вкладчиков на депозитах не хранятся крупные суммы: 99,6% всех счетов принадлежит к массовому сегменту со средним размером депозита 204 тыс. тенге.