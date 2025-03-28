Казахстанцы снова увеличивают свои валютные депозиты

За месяц общий объем депозитов физических лиц в казахстанских банках увеличился до 24,02 трлн тенге. Основной рост произошел за счет валютных вкладов. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
В начале 2025 года депозитный рынок в Казахстане немного просел. Вклады населения уменьшились как в тенге (на 2,26%), так и в иностранной валюте (на 1,54%). Произошло это впервые за год.
Однако, согласно данным Национального банка РК, февраль показал обратную картину. Личные банковские вклады физических лиц начали медленно "ползти" вверх и за месяц увеличились на 0,05% – до 24,02 трлн тенге. Примечательно, что рост произошел в первую очередь за счет депозитов в иностранной валюте.
Так, вклады в тенге за месяц просели на 0,33% – до 18 трлн тенге, а валютные, наоборот, выросли на 1,18%, превысив 6 трлн тенге.
Сильнее всего уменьшились тенговые срочные вклады – на 1,4% за месяц, до 13,1 трлн тенге. А текущие счета и вклады до востребования в тенге уменьшились на 0,3%, до 2,1 трлн тенге.
При этом сберегательные депозиты в национальной валюте, наоборот, за месяц выросли сразу на 5%, до 2,8 трлн тенге.
Что касается валютных вкладов, то здесь за месяц уменьшился объем только у условных – на 4,5%. Но в перерасчете на тенге он составляет всего 63 млн.
Текущие счета в иностранной валюте выросли до 1,1 трлн, срочные вклады превысили 4,9 трлн, а сберегательные достигли почти 15,9 млрд в пересчете на тенге.
|Депозиты физических лиц
(февраль 2025 года)
|Вид депозита
|Тенге
|Валюта
|Текущие счета и до востребования
|2,1 трлн тенге
|1,1 трлн тенге
|Условные вклады
|5,2 млрд тенге
|63,0 млн тенге
|Срочные вклады
|13,1 трлн тенге
|4,9 трлн тенге
|Сберегательные вклады
|2,8 трлн тенге
|15,9 млрд тенге
|Всего
|18,0 трлн тенге
|6,0 трлн тенге
|По данным Национального банка РК
Примечательно, что такой заметный "перекос" в сторону валютных депозитов совпал со снижением среднерыночной ставки вознаграждения по открытым в феврале банковским вкладам. Если в январе она составляла 13,5%, то в феврале, по данным Нацбанка, снизилась до 13,3%, тогда как у валютных вкладов осталась неизменной – 0,9%.
В частности, уменьшилась средняя ставка по тенговым депозитам, которые были открыты на срок от года до пяти лет – с 13,4% до 13,3%.
При этом важно отметить, что на деле некоторые банки в феврале и даже в марте повышали ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам.
Падение среднерыночного показателя, а также факт прироста сберегательных депозитов может говорить о том, что казахстанцы стали чаще открывать долгосрочные вклады с более низкой, но фиксированной ставкой.
Между тем ранее стало известно, что у абсолютного большинства вкладчиков на депозитах не хранятся крупные суммы: 99,6% всех счетов принадлежит к массовому сегменту со средним размером депозита 204 тыс. тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2231232-kazahstancy-snova-uvelichivayut-svoi-valyutnye-depozity/