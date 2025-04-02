Банки массово подняли проценты по депозитам в Казахстане

В марте сразу пять банков второго уровня подняли ставки вознаграждения по самым популярным депозитам в Казахстане. О том, как изменились условия для вкладчиков, читайте в материале NUR.KZ.

Несрочные депозиты в Казахстане являются самыми популярными у населения. Они не отличаются высокими ставками вознаграждения, но зато являются мобильными – их можно без ограничений пополнять и использовать до неснижаемого остатка без потери процентов.

При этом они постепенно становятся выгоднее для граждан. Как сообщил Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), в марте сразу пять банков второго уровня (БВУ) повысили свои ставки по несрочным вкладам:

1 мелкий банк (доля рынка до 3%) – на 0,7 процентного пункта (п.п.);

3 средних банка (доля рынка с 3% до 10%) – на 0,8, 0,7 и 0,5 п.п.;

1 крупный банк (доля рынка свыше 10%) – на 0,7 п.п.

Такие депозиты можно открыть в 16 банках страны, а максимальная ставка, которую они предлагают, на текущий момент достигает 15,7%.

Ставки по несрочным депозитам. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Отдельно стоит отметить сектор сберегательных депозитов, с которых нельзя снимать деньги до конца действия договора. Во-первых, в марте один крупный банк ввел в свою линейку продуктов сберегательный вклад с правом пополнения. Теперь такие можно открыть в 5 БВУ.

Во-вторых, в марте сразу 3 банка увеличили вознаграждение по сберегательным вкладам с пополнением:

1 мелкий банк: на сроках 6 и 12 месяцев – на 0,2 и 2,6 п.п. соответственно;

1 средний банк: на сроке 6 месяцев – на 2,1 п.п.;

1 средний банк: на сроке 6 месяцев – на 0,5 п.п.

Еще четыре банка повысили ставки по сберегательным депозитам без права пополнения:

1 средний банк: на сроках 3 и 6 месяцев – на 0,2 и 0,1 п.п. соответственно;

1 мелкий банк: на сроках 3, 6 и 12 месяцев – на 1,2 п.п., 1,3 п.п. и 3,0 п.п. соответственно;

1 крупный банк: повысил ставку на 0,6 п.п.;

1 средний банк: повысил на сроке в 3 месяца – на 1,5 п.п., но понизил на 6 месяцев – на 0,3 п.п.

Таким образом, у сберегательных вкладов с правом пополнения ставки сейчас варьируются от 5,1% до 17%, а у депозитов без права пополнения – от 6,3% до 18,5%.

Что касается других вкладов, то в марте один крупный банк "зашел" в сектор срочных депозитов, с которых можно снимать деньги с потерей вознаграждения, и сразу же предложил самую высокую ставку на рынке – 17% на срок в 6 месяцев.

Помимо стандартных вкладов, казахстанцы могут открыть депозит с плавающей ставкой. Особенностью таких продуктов является то, что их уровень доходности не является фиксированным и может меняться в течение срока вклада. В марте можно было открыть их в двух банках, и в обоих ставка выросла на 0,9 п.п.

Таким образом, можно отметить, что высокая базовая ставка, которую 7 марта установил Национальный банк РК, постепенно подталкивает банки второго уровня увеличивать проценты по своим депозитам и разгонять этот рынок.

Напомним, что по последним данным общий объем депозитов населения достиг 24,02 трлн тенге – в феврале рост обеспечили в основном вклады в иностранной валюте.