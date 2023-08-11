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На каких депозитах предпочитают хранить деньги казахстанцы

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Монеты тенге лежат в шкатулке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В казахстанских банках можно открыть несколько видов депозитов. Они отличаются процентными ставками и другими условиями. На каких вкладах предпочитает хранить деньги население страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Депозит – один из самых простых способов сохранить и приумножить свои сбережения. В Казахстане он и еще достаточно надежный, так как практически все банки страны являются участниками системы гарантирования депозитов.

Их клиенты могут открыть три основных вида банковских вкладов – несрочный, срочный и сберегательный. Какой из них наиболее популярен, нам рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Согласно данным КФГД, по состоянию на 1 июля 2023 года общая сумма банковских вкладов физических лиц в банках-участниках системы гарантирования депозитов составила почти 18 триллионов тенге.

На вклады в тенге пришлось 12,5 триллиона, а в иностранной валюте – 5,5 триллиона тенге. Ознакомимся, на каких депозитах предпочитают хранить деньги казахстанцы.

  • 1. Несрочные вклады

Самыми популярными являются несрочные депозиты. Несмотря на более низкие процентные ставки, такой вклад является наиболее мобильным – его можно без ограничений пополнять и использовать до неснижаемого остатка без потери процентов.

Казахстанцы предпочитают мобильность и хранят на тенговых несрочных вкладах 7 триллионов тенге, а на инвалютных – 4,3 триллиона в тенговом эквиваленте.

  • 2. Сберегательные вклады

Вторые по популярности при этом сберегательные депозиты. В зависимости от срока на них могут быть установлены самые высокие процентные ставки. Но деньги с таких вкладов можно снять только с потерей вознаграждения, закрыв депозит. Вместе с вознаграждением они будут доступны только по окончании срока действия договора.

На сберегательных депозитах в тенге казахстанцы хранят 1,2 триллиона. Из них на вкладах, которые можно пополнять – всего 143 миллиарда. И более триллиона тенге лежат на депозитах без права пополнения, которые казахстанцы используют, чтобы приумножить определенную сумму.

В иностранной валюте на сберегательных банковских вкладах хранится 24,1 миллиарда тенге.

Деньги лежат в стеклянной банке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
  • 3. Срочные вклады

Между мобильным несрочным депозитом и "строгим" сберегательным есть компромиссный вариант – срочный вклад. На него тоже могут быть начислены достаточно большие проценты. Но если в деньгах возникнет острая необходимость, их можно снять с потерей вознаграждения.

Такие вклады, к слову, не очень популярны. Казахстанцы хранят на них всего 57,5 миллиарда тенге в национальной валюте и 54,4 миллиарда тенге – в иностранной.

Остальные деньги, хранящиеся в банках, приходятся на образовательные депозиты, жилищные строительные сбережения и текущие счета.

Какие суммы хранят на депозитах казахстанцы

Между тем мы также поинтересовались у Казахстанского фонда гарантирования депозитов, сколько денег в среднем хранится на вкладах одного физического лица в Казахстане.

В КФГД нам пояснили, что у одного вкладчика может быть открыто несколько депозитов одновременно в различных банках, поэтому у фонда нет возможности представить точную сумму вкладов на одного гражданина РК.

"При этом, если суммировать всех клиентов банков-участников, то количество депозиторов по состоянию на 1 июля 2023 года составляет более 44 млн человек (из которых 15,7 млн – клиенты с нулевыми остатками по счетам).

Таким образом, учитывая ряд допущений, ориентировочно условная сумма сбережений на одного клиента банка составляет 635 127 тенге. Если брать в расчет всех, включая клиентов с нулевыми остатками по счетам, то средняя сумма депозита составляет 408 615 тенге", – уточняют в КФГД.

Что касается системы гарантирования банковских вкладов, в фонде также отметили, что 99,8% депозитных счетов физических лиц в банках второго уровня защищены гарантией в полном объеме.

Лишь на 0,2% счетов суммы депозитов превышают максимальный размер возмещения, который составляет от 5 миллионов тенге для вкладов в иностранной валюте до 20 миллионов тенге – для сберегательных депозитов в тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2032068-na-kakih-depozitah-predpochitayut-hranit-dengi-kazahstantsy/

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