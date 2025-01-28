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Стремительный рост показали депозиты казахстанцев

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Купюры тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За месяц объем вкладов физлиц в казахстанских банках вырос сразу на 1,5 трлн тенге. Теперь вкладчики хранят на своих депозитах более 24,5 трлн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Банковские депозиты по-прежнему остаются одним из самых популярных способов защитить свои сбережения в Казахстане. Более того, общий объем средств, которые казахстанцы хранят в банках, стремительно растет.

Согласно данным Национального банка РК, по итогам декабря 2024 года вклады населения в казахстанских банках превысили 24,5 трлн тенге. За месяц сумма выросла сразу на 1,5 трлн тенге, а за год – на 4,1 трлн тенге.

Депозиты в тенге между тем составили 18,5 трлн тенге, что на 6,3% больше, чем было месяцем ранее. А а в иностранной валюте – 6,1 трлн тенге, рост – на 6,9%.

Такой стремительный месячный прирост между тем может быть связан не только с естественным увеличением вкладов, но и с резко подорожавшим долларом. Если в ноябре средний курс американской валюты составлял 494,92 тенге, то уже в декабре он вырос до 519,65 тенге.

Валютные депозиты в статистике также указываются в тенговом эквиваленте, а значит, подорожание доллара автоматически увеличивает сумму в тенге, даже если сумма в валюте, лежащая на вкладе, останется прежней.
Депозиты физических лиц в казахстанских банках
Депозиты физлиц в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

На сколько выросли депозиты

Так, вклады до востребования и текущие счета в тенге за месяц выросли сразу на 20,83%, превысив 2,5 трлн тенге. Валютные счета выросли на 3,92% до 1,1 трлн тенге.

Срочные вклады в тенге увеличились на 4,26%, до 13,3 трлн тенге, а "долларовые" – на 7,56%, превысив 4,9 трлн тенге.

Сберегательные депозиты в национальной валюте увеличились на 4,45%, до 2,6 трлн тенге, а вклады в валюте – сразу на 10,94%, до 15,3 млрд тенге.

Исключением стали только валютные условные вклады – их объем почти не изменился и составил прежние 67 млн в пересчете на тенге. Тогда как тенговые депозиты подросли на 3,43%, до 5,2 млрд тенге.

При этом, согласно данным Нацбанка, каких-то серьезных изменений на депозитном рынке Казахстана не наблюдалось. Средняя ставка вознаграждения по открытым в декабре тенговым вкладам составляла, как и месяцем ранее, 13,2%, а по "долларовым" – 0,9%.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые банки второго уровня в январе повысили ставки вознаграждения по своим депозитам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2215670-stremitelnyy-rost-pokazali-depozity-kazahstancev/

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