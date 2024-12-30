Исламскую ипотеку планируется запустить в Казахстане в 2025 году

В 2025 году Отбасы банк планирует начать работу над запуском исламской ипотеки в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу банка.

В Астане Отбасы банк, Союз строителей Казахстана и Ассоциация исламских финансов и бизнеса подписали меморандум о развитии исламской финансовой индустрии в Казахстане, сообщается на официальном сайте банка.

На первом этапе, как отмечено в сообщении, сторонам предстоит совместная работа по изучению и возможному внесению изменений в казахстанское законодательство, проведение совместных обучающих семинаров и вебинаров в сфере исламского финансирования, проведение совместной экспертной, информационно-аналитической и исследовательской работы.

"Мы не раз встречались с группой экспертов, Ассоциацией застройщиков и поняли, что спрос на исламскую ипотеку в Казахстане большой. Нашим гражданам, которые придерживаются религиозных принципов, нельзя брать деньги под проценты, пользоваться ими. Но им нужно свое жилье. Мы одно общество и государство, у нас свобода вероисповедания и мы должны поддерживать тех, кому их вера не дает возможность решить свой жилищный вопрос.

В 2025 году мы ставим себе задачу - начать работу над запуском исламской ипотеки. У нас есть закон о жилищных строительных сбережениях, в котором не предусмотрена исламская ипотека. Законодательные инициативы помогут сделать отдельный раздел, так называемое "исламское окно" в законе и описать процесс получения исламской ипотеки", - пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Отмечается, что в исламской ипотеке нельзя применять проценты к основному долгу. Поэтому в банке в будущем рассмотрят, как именно можно с помощью системы жилищных строительных сбережений приобрести жилье по исламским канонам.

Также Отбасы банк подписал меморандум с филиалом малазийской компании в Казахстане. В рамках сотрудничества планируется организовать комплексное обучение исламскому финансированию и основам финансового права.

Представитель союза строителей Казахстана Вячеслав Лазарев на форуме предложил внедрить в Казахстане исламскую ипотеку.

Добавим, ранее мы писали, сколько стоят квартиры по обновленным ипотекам "Наурыз" и "Отау" в Казахстане.

Также сообщалось, что изменились правила выдачи жилищных сертификатов для покупки жилья в ипотеку. Правила этой процедуры обновили, поэтому помощь можно будет получить даже с более высокими доходами.

Еще в Казахстане планируют в 2025 году перезапустить еще две жилищные программы: "Ұмай" и "Зеленая ипотека". Ограничений по наличию жилья у заемщиков по ним не будет. Подробнее читайте здесь.