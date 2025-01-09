"Если переводили на той": когда счета казахстанцев могут проверить налоговики

Глава управления администрирования доходов физлиц КГД МФ РК Дина Кусаинова на брифинге разъяснила, когда счета рядовых казахстанцев могут подпасть под проверку, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, в каком случае переводы физлиц будут проверяться налоговиками. В Комитете госдоходов отметили, что еще не утверждена норма о 255 тыс. тенге.

"Мы внесли предложение, но это в компетенции Нацбанка. Если они поддержат, то в приказ будут внесены изменения. Если не поддержат, то такой нормы не будет", - сказал главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Ерсайын Көптілеуұлы.

Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова, в свою очередь, пояснила предлагаемый механизм.

"Если человеку ежемесячно от более 100 разных лиц три месяца будет переводы, вне зависимости от суммы, он подпадет под критерий. Если вы не занимаетесь предпринимательской деятельностью, такого количества переводов просто не может быть, то есть простых людей это не коснется", - сказала она.

Спикер сообщила, что переводы между родными не будут подпадать под проверку.

"100 разных человек должно быть. Вы же сами можете проанализировать свои переводы, взять открыть приложение и посмотреть, сколько человек вам переводят. Членов семьи зачастую этот критерий может коснуться в случае, если, допустим, будет той. Да? Три месяца, каждый месяц, три месяца подряд той, тогда подпадете", - добавила Кусаинова.

Также журналисты поинтересовались ситуацией с таксистами, которые сейчас за услуги извоза переводят средства на номера своих детей. Представители СМИ поинтересовались, будут ли проверять счета их детей, если сумма переводов превысит указанный лимит.

"В Налоговом и Гражданском кодексах установлено, что несут ответственность за детей их законные представители - родители и опекуны. Поэтому этот номер тоже не пройдет. Родителям будет направлено уведомление. Если банковский счет открыт у ребенка (и туда поступают переводы - прим.ред.), то будут", - сказала Дина Кусаинова.

Ранее сообщалось, что начиная с этого года госорганы начнут проверять "подозрительные" мобильные переводы, которые имеют признаки незаконной предпринимательской деятельности. Как это будет происходить, мы писали здесь.

Мобильные переводы в Казахстане

С 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит - такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

Также в начале января прошлого года вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

А в конце января у него спросили, будет ли проверяться новая "схема" оплаты, когда вместо мобильного перевода просят пополнить баланс.

В феврале глава МНЭ ответил на вопрос о пересмотре условий налогообложения мобильных переводов в стране.

А весной 2024 года глава Минфина рассказал о ситуации с мобильными переводами в стране на фоне ранее объявленной проверки переводов ИП: с наличности люди в большинстве снова вернулись к мобильным переводам.

В июне мы писали, что в Казахстане проверяют только подозрительные мобильные переводы – когда один человек получает их от сотен разных граждан ежемесячно.

В июне в КГД рассказали, какие переводы казахстанцев будут проверять налоговики, и коснется ли проверка частых переводов от родственников.