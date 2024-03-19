Казахстанцы снова переходят с наличности на мобильные переводы, заявили в Минфине

На брифинге правительства глава Минфина рассказал о нынешней ситуации с мобильными переводами в стране на фоне ранее объявленной проверке переводов ИП, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр финансов Мади Такиев напомнил, что в Казахстане как предпринимательская деятельность рассматривается получение более 100 мобильных переводов в течение 3-х месяцев. Третий критерий по общей сумме этих 100 мобильных переводов пока обсуждается и может быть закреплен на уровне 250 тысяч тенге.

Мобильные переводы, по словам Такиева, "возвращаются".

"У нас такого никогда не было. То есть ситуация сегодня стабилизировалась, мы говорили с банками – люди обратно переходят на мобильные переводы.

За январь месяц у нас зарегистрировались порядка 75 тысяч индивидуальных предпринимателей. Если ранее у нас регистрировались порядка 2-3, то сейчас в январе – 75 тысяч, за февраль – порядка 70 тысяч ИП. То есть идет легализация и вывод из тени тех людей, которые были там. И мы эту работу будем продолжать", – добавил глава Минфина.

Мобильные переводы в Казахстане

С 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит – такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

Также в начале января вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

А в конце января у него спросили, будет ли проверяться новая "схема" оплаты, когда вместо мобильного перевода просят пополнить баланс.

В феврале глава МНЭ ответил на вопрос о пересмотре условий налогообложения мобильных переводов в стране.