Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Какие мобильные переводы проверяют в Казахстане, напомнили в Комитете госдоходов

Опубликовано:

Девушка переводит деньги в мобильном приложении
Купюры тенге и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане проверяют только подозрительные мобильные переводы – когда один человек получает их от сотен разных граждан ежемесячно. О том, зачем установили такие правила, читайте в материале NUR.KZ.

Оплачивать товары и услуги в Казахстане можно разными способами: наличными деньгами, платежными карточками или же через QR-коды. Однако некоторые предприниматели получают оплату на свои личные счета через мобильные переводы.

Как объясняют в Комитете государственных доходов, такой способ является незаконным, ведь денежные переводы физических лиц не облагаются налогами, и зачастую они используются предпринимателями для сокрытия доходов от своей деятельности.

Чтобы вывести недобросовестных предпринимателей на "чистую воду", в Казахстане ввели проверку мобильных переводов. Однако важно помнить, что не все переводы проверяются государством, а только те, что вызвали подозрения.

Стоит отметить, что рядовым гражданам, даже тем, кто активно пользуется мобильными переводами, такие проверки не угрожают. Дело в том, что есть четкий критерий для начала проверки.

Под проверку попадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть проверка начнется только если три месяца подряд казахстанцу приходили сотни переводов от абсолютно разных людей.

Другими словами, рядовым казахстанцам такие проверки не грозят из-за довольно жестких критериев отборки, под которые сложно будет попасть даже самым активным пользователям мобильных переводов. Ну и тем более не будут проверять граждан, которые сами часто переводят деньги.

Напомним, казахстанцы имеют право выбирать удобный способ оплаты. А если продавец отказывается принимать оплату через карту или QR-код, то ему грозит административная ответственность: в первый раз – предупреждение, а за повторное нарушение – штраф в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 147 680 тенге в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2109183-kakie-mobilnye-perevody-proveryayut-v-kazahstane-napomnili-v-komitete-gosdohodov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.