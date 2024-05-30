Какие мобильные переводы проверяют в Казахстане, напомнили в Комитете госдоходов

В Казахстане проверяют только подозрительные мобильные переводы – когда один человек получает их от сотен разных граждан ежемесячно. О том, зачем установили такие правила, читайте в материале NUR.KZ.

Оплачивать товары и услуги в Казахстане можно разными способами: наличными деньгами, платежными карточками или же через QR-коды. Однако некоторые предприниматели получают оплату на свои личные счета через мобильные переводы.

Как объясняют в Комитете государственных доходов, такой способ является незаконным, ведь денежные переводы физических лиц не облагаются налогами, и зачастую они используются предпринимателями для сокрытия доходов от своей деятельности.

Чтобы вывести недобросовестных предпринимателей на "чистую воду", в Казахстане ввели проверку мобильных переводов. Однако важно помнить, что не все переводы проверяются государством, а только те, что вызвали подозрения.

Стоит отметить, что рядовым гражданам, даже тем, кто активно пользуется мобильными переводами, такие проверки не угрожают. Дело в том, что есть четкий критерий для начала проверки.

Под проверку попадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть проверка начнется только если три месяца подряд казахстанцу приходили сотни переводов от абсолютно разных людей.

Другими словами, рядовым казахстанцам такие проверки не грозят из-за довольно жестких критериев отборки, под которые сложно будет попасть даже самым активным пользователям мобильных переводов. Ну и тем более не будут проверять граждан, которые сами часто переводят деньги.

Напомним, казахстанцы имеют право выбирать удобный способ оплаты. А если продавец отказывается принимать оплату через карту или QR-код, то ему грозит административная ответственность: в первый раз – предупреждение, а за повторное нарушение – штраф в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 147 680 тенге в 2024 году.