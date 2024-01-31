"Просят не мобильный перевод, а баланс пополнить": будет ли Минфин проверять новую схему оплаты в Казахстане

На брифинге в СЦК замглавы Минфина спросили, будет ли проверяться новая "схема" оплаты, когда вместо мобильного перевода просят пополнить баланс, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наверное, это одна из новых схем – пополнение через мобильный баланс, но это, скорее всего, временное явление, и оно, честно скажу, неудобное. Каждый клиент будет стоять и заполнять мобильный телефон, пополнять там Beeline или Kcell - наверное, это не очень удобно. И оно само собой, думаю, выпадет. (…) Если такие предприниматели есть, у них скорее всего эта практика прекратится, она временная", – заявил вице-министр финансов Ержан Бижанов.

Причиной того, что метод оплаты через пополнение баланса не приживется, по мнению замглавы Минфина, станут сами клиенты. Если "схема" все же станет массовой - ее проверят.

"Мы, как клиенты, диктуем правила. Я, как клиент, допустим, никогда не пополняю баланс, никогда не провожу переводы, я требую оплату через банковскую карту, потому что через банковскую карту есть кэшбэк, через QR тоже есть кэшбэк.

Сегодня критерии, чтобы 100 переводов было ежемесячно от 100 различных людей (для расценивания переводов на карту владельца ИП в качестве предпринимательской деятельности – прим.авт.) – я не представляю, чтобы в магазине он различным лицам говорил, чтобы они переводили на счет мобильного телефона.

Но в любом случае, если какая-то схема будет, мы будем эту схему смотреть. Если это будет иметь массовый характер через мобильных операторов, мы, возможно, проведем такой контроль", – добавил Бижанов.

Отметим, сегодня в Минфине сообщили, что к 2025 году у контролирующих органов будут все данные по переводам казахстанцев за прошедший год – если на карту в течение 3-х месяцев будут идти переводы от более 100 лиц, их расценят как предпринимательскую деятельность.

Мобильные переводы в Казахстане

С 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит – такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

Отметим, что всего через несколько дней после начала действия новых правил казахстанцы начали массово жаловаться на магазины и предпринимателей, которые требуют оплату только наличными.

Не так давно корреспондент NUR.KZ отправился на один из рынков Алматы, где столкнулся с проблемой: некоторые торговцы наотрез отказывались принимать оплату переводом, картой или с помощью QR-кода.