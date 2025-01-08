Чьи мобильные переводы будут проверять в 2025 году в Казахстане

В 2025 году госорганы начнут проверять "подозрительные" мобильные переводы, которые имеют признаки незаконной предпринимательской деятельности. Как это будет происходить, узнали журналисты NUR.KZ.

С 2024 года в Казахстане ведется проверка мобильных переводов, у которых есть признаки незаконной предпринимательской деятельности. В прошлом году проверяли участников первых двух этапов всеобщего декларирования, то есть госслужащих, работников государственных учреждений и членов их семей.

Между тем, как сообщает Комитет государственных доходов (КГД), в 2025 году продолжится проверка "подозрительных" мобильных денежных переводов. Теперь это также коснется деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП), руководителей юридических лиц и их супругов по итогам 2024 года.

"Критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности", – сообщили в комитете.

Другими словами, чтобы мобильные переводы физлица начали проверять, он должен был в 2024 году в течение каждого из трех месяцев подряд получать деньги на свой личный счет от ста и более разных лиц.

Как отмечают в КГД, данная мера нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Ведомством также предлагается установить уточнение для критерия: "подозрительными" могут сделать мобильные переводы, общая сумма которых превышает трехратный размер минимальной заработной платы (255 000 тенге в 2024 году).

Напомним, ранее стало известно, что впоследствии будут проверяться мобильные переводы всех граждан, независимо от их участия в декларировании.