Какие кредиты планируют выдавать без учета долговой нагрузки в Казахстане

Наличие займов влияет на долговую нагрузку казахстанцев: если она превышает 50% дохода, то могут отказать в ипотеке и других кредитах. Но теперь эту меру хотят временно приостановить, сообщает NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления финансового регулятора РК о поправках в законодательные акты по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности.

На данный момент банки и прочие организации, выдающие займы, обязаны учитывать долговую нагрузку заемщика. Например, если платежи по всем кредитам у казахстанцев превышают 50% их дохода, то в оформлении займа отказывают.

Однако в проекте планируют приостановить подобное требование для некоторых видов кредитования с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года включительно.

Какие кредиты будут выдавать

Среди предлагаемых нововведений отмечается упрощение выдачи двух видов займов:

автокредитов – новые и подержанные (но с первоначальным взносом от 30 до 50% для авто не старше трех лет и свыше 50% для более старых машин);

ипотеки – выдаваемой в рамках системы жилищных строительных сбережений.

При расчете платежеспособности будут учитывать доход заемщика, величину прожиточного минимума и количество несовершеннолетних членов семьи.

Подобные меры по приостановке учета коэффициента долговой нагрузки связаны с тем, что указанные виды кредитования требуют наличие залога – само приобретаемое имущество (жилье или автомобиль).

И в случае неуплаты займа оно может быть реализовано по рыночным ценам для защиты кредитора от рисков.

Также отмечается, что требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика не распространяется на договор банковского займа, заключаемый в целях реализации Программы рефинансирования ипотеки.

Обсуждение проекта продлится до 20 декабря 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что банки и прочие финансовые организации стали жестче оценивать заемщиков и чаще отказывать в выдаче займа.

Напомним, что при покупке жилья в ипотеку на решение банка об одобрении заявки могут повлиять кредитные линии, а также займы, оформленные в ломбардах.