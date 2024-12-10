Покупка жилья в Казахстане: условия одной из популярных программ хотят пересмотреть в "Отбасы банке"

Глава "Отбасы банка" Лаззат Ибрагимова сегодня рассказала о планах пересмотреть условия предоставления кредита по одной из жилищных программ, передает корреспондент NUR.KZ.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что с начала года на приобретении первичного жилья "Отбасы банк" выдал 32 895 займов на сумму 571,7 млрд тенге, в том числе по госпрограммам 7 861 займ на сумму 94,6 млрд тенге

"По собственным программам банк выдал более 25 тыс. займов на сумму 477,1 млрд тенге. Из них 40% - займы по программам "Наурыз" и "Отау", 9 370 займов на сумму 240 млрд тенге. Реализация программы началась в мае и в начале следующего года продолжится", - указала она.

Между тем, по ее словам, планируется пересмотреть условия одной из этих программ.

"В следующем году по программе "Наурыз" планируется выделить 300 млрд тенге… Вкладчик должен иметь на депозите по программе 1 млн тенге. Вкладчик, победивший в конкурсе, должен в короткий срок внести 20% от стоимости квартиры. Сейчас только 39% из более чем 2,5 тысяч заявок имеют взнос в 20%. Поэтому в 2025 году мы рекомендуем депозит участников программы повысить до 2 млн тенге. Это ускоряет реализацию программы", - считает Ибрагимова.

Позже на брифинге она пояснила, что это требование по 2 млн тенге касается только участников и заявителей программы "Наурыз" на следующий год.

"Просто мы заранее честно об этом заявляем", - подчеркнула глава "Отбасы банка".

Предлагается также отменить госпремии для счетов, которым больше 3-х лет.

"По государственной премии, мы как раз с Министерством промышленности и строительства работаем в рабочей группе, такой неформальной, делаем аналитику. Не секрет, что размер и объем госпремии значительно вырос и сейчас достигает по бюджетной заявке от 75 до 80 млрд тенге – это достаточно большая нагрузка на республиканский бюджет, и одним из предложений как раз было госпремию удерживать, если человек не достиг своей цели, не получил займ", - сказала она.

При этом Ибрагимова сообщила, что по действующему закону "если депозиту больше трех лет и если человек расторгает договор, то он имеет возможность выйти из системы, в том числе забрав ту сумму госпремии, которая находится на его счету".

"Аналитика проводится, мы все это делаем в соответствии с поручениями, плюс обсуждаем с другими госорганами, но, думаю, что на самом деле нужно делать системы достаточно справедливыми для того, чтобы это доставалось самым нуждающимся. Поэтому такая норма, когда вы будете копить до самого получения займа, она как раз позволит помогать только тем, кто на самом деле нуждается, кто на самом деле хочет получить займ по льготным ставкам", - резюмировала спикер.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют изменить правила начисления государственной премии на вклады, открытые в системе жилстройсбережений. Для некоторых граждан хотят ее отменить.

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