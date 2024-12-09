Почему из-за кредита в ломбарде могут не дать ипотеку в Казахстане

Заем в ломбарде, хотя и не является прямым препятствием для получения ипотеки, способен усложнить процесс одобрения. Это связано с влиянием на кредитную историю. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Займы в ломбардах могут повлиять на кредитоспособность граждан и усложнить процесс одобрения ипотеки, так как информация о них передается в кредитные бюро и учитывается банками.

По словам Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, "наличие действующего займа в ломбарде само по себе не ограничивает заемщика в получении ипотеки", но просрочки снижают шансы на одобрение.

Для повышения вероятности получения ипотеки рекомендуется погасить долги перед ломбардом, обновить кредитный отчет и предоставить банку доказательства платежеспособности.

Ломбарды могут выдавать кредиты казахстанцам под залог имущества. Иногда эта возможность используется для получения наличных денег – встречаются случаи, когда заемщики сдают абсолютно новый смартфон, купленный в рассрочку.

Как сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР или финрегулятор), займы в ломбардах могут повлиять на кредитоспособность граждан. И это следует учитывать при наличии планов по покупке жилья.

Как банки учитывают задолженность перед ломбардами

Как указывают в АРРФР, при подаче заявки на ипотеку банки Казахстана оценивают финансовое положение клиента, включая его обязательства по всем действующим кредитам, алиментам, штрафам и другим задолженностям.

При этом ломбарды обязаны передавать информацию о выданных микрокредитах в кредитные бюро. Эти данные учитываются банками при оценке платежеспособности заемщика.

А задолженность перед ломбардом, как и любой другой заем, фиксируется в кредитной истории заемщика.

И хотя в случае невозврата кредита ломбард имеет право продать заложенное имущество спустя 30 дней после истечения срока залога, сам факт просрочки все же повлияет на репутацию заемщика.

"Наличие действующего займа в ломбарде само по себе не ограничивает заемщика в получении ипотеки. Однако наличие просрочек или невыполненных обязательств снижает шансы на одобрение кредита", – отмечается в источнике.

Коробки с вещами. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Как повысить шансы на одобрение ипотеки

Чтобы повысить вероятность получения ипотеки, в финрегуляторе рекомендуют:

погасить текущие долги перед ломбардом – это снижает долговую нагрузку и улучшает кредитный рейтинг;

обновить кредитный отчет – если данные о погашенной задолженности в кредитном отчете некорректны, можно подать заявление об их исправлении;

предоставить банку доказательства платежеспособности – это могут быть справки о доходах, документы о закрытии долгов и другие подтверждения.

В АРРФР подчеркивают, что при обнаружении ошибки с указанием долга в ломбарде (который был закрыт), казахстанцам следует подать заявление в сам ломбард или кредитное бюро. В нем нужно указать личные данные, наименование кредитора, чья информация оспаривается, а также подпись заявителя или его уполномоченного представителя.

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих погашение задолженности, на которые ссылается заявитель. В случае ломбарда это могут быть акт продажи залога или справка о погашении задолженности.

Обращение рассматривается в течение 15 рабочих дней. А при обнаружении ошибок в кредитной истории кредитор обязан исправить данные в течение 10 рабочих дней.

Таким образом, хотя задолженность перед ломбардами не является формальным препятствием для получения ипотеки, она все же может стать серьезным фактором, влияющим на решение банка.

Поэтому заемщикам следует тщательно следить за своей кредитной историей и своевременно погашать займы, чтобы увеличить шансы на одобрение ипотеки.

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